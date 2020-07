UN-Bericht: Frauen werden im Gefängnis in Nordkorea gefoltert

Was steht eigentlich in Kim Jong Uns Buch? Wir haben nachgelesen

Wie tickt eigentlich der grosse Vorsitzende Kim Jong-un? Nordkoreas Staatschef gibt uns in einem Buch Einblicke in seine Sicht der Dinge. Erstaunlich, dass dieses handliche Werk, das in jede Westentasche passt, so wenig gelesen wird. Schliesslich wird weltweit gerätselt, was in seinem Kopf wohl vorgehen mag.

Böse, bedrohliche oder mächtige Gestalten der Weltgeschichte haben ihre Ansichten oft in Büchern niedergeschrieben. Der Schnauzer von Braunau am Inn verfasste sogar einen sinistren Bestseller («Mein Kampf»). Das Buch ist von den Deutschen zeitweise so fleissig gelesen und am Wirtshaustisch und in den Biergärten zitiert worden wie Goethe, Schiller, Rilke und Heine zusammen.

Aber auch der grosse Vorsitzende Mao beglückte die Welt mit seinem kleinen roten Buch. Ja, sogar Muammar al-Gaddafi hat uns …