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Nordkorea feuert Raketen von Marinezerstörer ab

Nordkorea feuert Raketen von Marinezerstörer ab

14.04.2026, 07:3514.04.2026, 07:35

Nordkorea hat erneut mehrere Raketentests durchgeführt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA handelt es sich bei den abgefeuerten Geschossen um strategische Marschflugkörper sowie Anti-Schiffs-Raketen, die vom im Vorjahr präsentierten Marinezerstörer «Choe Hyon» abgefeuert wurden. Machthaber Kim Jong Un hat die Waffentests demnach persönlich beobachtet.

epaselect epa12888079 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows a test-fire of strategic cruise missiles and anti-warship missiles from the destroyer Choe Hyon in ...
Nordkorea veröffentlichte dieses Bild des Raketentests.Bild: keystone

In diesem Monat hat Nordkorea wieder vermehrt Raketen getestet, darunter auch mit umstrittener Streumunition bestückte ballistische Raketen. Möglicherweise reagiert Pjöngjang damit auch auf die neusten Entwicklungen in Nahost. Nordkorea ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. (dab/sda/dpa)

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