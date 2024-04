Südkoreas Militär: Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

Der südkoreanische Generalstab erklärte, man analysiere die Flugreichweite sowie andere Fähigkeiten der Rakete, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag berichtete.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine ballistische Rakete in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert.

Eine südkoreanische News-Sendung berichtet über den Raketenstart in Seoul.

Eine südkoreanische News-Sendung berichtet über den Raketenstart in Seoul. Bild: keystone

Bei einem hochrangigen Beamten des US-Verteidigungsministeriums sind beim Nato-Gipfel im litauischen Vilnius im vergangenen Jahr Symptome aufgetreten, die denen des sogenannten Havanna-Syndroms ähneln.

Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh bestätigte den Fall am Montag (Ortszeit) in Washington auf die Frage nach einem entsprechenden Medienbericht. «Ich kann bestätigen, dass ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums Symptome hatte, die denen ähneln, die bei den ungewöhnlichen Gesundheitsvorfällen gemeldet wurden.» Die Person sei beim Gipfel in Vilnius gewesen, habe aber nicht zur Delegation des Verteidigungsministers gehört.