Benzin wird teurer: Iran-Krieg lässt Ölpreise weiter steigen

epa12789162 An exterior view of a digital board shows gasoline prices at a gas station in Frankfurt am Main, Germany, 02 March 2026. Gasoline prices have risen sharply since 28 February 2026, amid US ...
Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel weiter zugelegt.Bild: keystone

Das werden auch Schweizer spüren: Iran-Krieg lässt Ölpreise weiter steigen

03.03.2026, 09:3103.03.2026, 09:31

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel weiter zugelegt. Nach einem kräftigen Anstieg am ersten Handelstag nach dem Beginn des Iran-Kriegs legten die Preise zunächst bis zu rund drei Prozent zu, blieben aber unter dem Höchststand aus den ersten Handelsstunden am Montag.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich am Dienstag gegen 8 Uhr um drei Prozent oder 2,35 Dollar auf 80,09 Dollar.

Dies dürften auch die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zu spüren bekommen. Die Preise für den Liter Benzin sind bereits am Montag im Vergleich zur Vorwoche bereits um 10 bis 15 Prozent gestiegen.

Am Montag war der Brent-Preis im frühen Handel bis auf 82,37 Dollar geklettert. Im Tagesverlauf bröckelte der Kurs wieder etwas ab – am Tagesende stand aber dennoch ein Plus von mehr als 5 Dollar oder rund sieben Prozent auf 77,74 Dollar auf dem Kurszettel. Beim Öl der US-Sorte WTI sah die Bewegung ähnlich aus. Hier legte der Preis am Dienstag im frühen Handel etwas mehr als zwei Prozent auf knapp 73 Dollar zu.

Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte ausserdem den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus ein, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Öltransports. (sda/awp/dpa)

Mehr zum Iran-Krieg:

Liveticker
Israels Bodentruppen rücken im Libanon vor +++ Schwere Bombardierung erschüttert Teheran
