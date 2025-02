Österreich: ÖVP, SPÖ und Neos wollen Regierung bilden

Nach monatelangem Gerangel um eine Regierungsbildung in Österreich wollen die konservative ÖVP, die Sozialdemokraten (SPÖ) und die liberalen Neos nun doch eine gemeinsame Regierung bilden. Das haben die Vorsitzenden der Parteien Bundespräsident Alexander Van der Bellen Samstagmittag mitgeteilt, wie das Staatsoberhaupt im Anschluss in einem Statement mitteilte. Er sehe nicht nur Kompromissbereitschaft, sondern auch einen Fokus auf das gemeinsame Ziel, sagte Van der Bellen.

Trump macht Putin zur Gefahr für Europa

Der amerikanische Präsident hat nicht nur die Ukraine verraten.

Über die Motive des schändlichen Verrats an der Ukraine von Donald Trump kann man nur spekulieren. «Vielleicht gibt es die Pee-Pee-Tapes ja tatsächlich», raunen Zyniker. Unstrittig ist jedoch, was der amerikanische Präsident in den letzten Tagen getan hat. «Er ist letztlich vor Putin in die Knie gegangen», sagt John Bolton, sein ehemaliger Sicherheitsberater.