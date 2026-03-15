Messerangriff auf Passanten in Österreich: 1 Toter und ein 1 Schwerverletzter

In Österreich sind zwei Passanten niedergestochen worden. Nach Angaben der Polizei kam bei den Attacken in der Linzer Innenstadt eine Person ums Leben, das zweite Opfer erlitt schwere Verletzungen.

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Der Tatverdächtige sei von der Polizei kurz darauf gestellt und festgenommen worden, teilten die Behörden weiter mit. Das Motiv sei noch unklar. Einzelheiten zu Opfern und Tatverdächtigem will die Polizei heute mitteilen.

Zu der Attacke kam es in der österreichischen Stadt Linz. Bild: www.imago-images.de

Die Polizei ermittle in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die «Kronen Zeitung» berichtet von unbestätigten Informationen, nach denen der Angreifer «Scheiss Moslems» gerufen haben soll. Die Zeitung zitiert auch eine Zeugin, die gesehen haben will, dass der Mann nach den Taten mitten auf der Strasse stand und so die Autos zeitweilig blockierte. (sda/dpa)