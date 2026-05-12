Video: watson/nina bürge

«Das ist total respektlos» – Macron unterbricht Veranstaltung in Nairobi

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Am 11. und 12. Mai findet in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, der Africa-Forward-Gipfel statt. Dabei möchte man die Beziehungen zwischen afrikanischen Ländern und Frankreich verbessern und somit für Innovation und Wachstum auf dem afrikanischen Kontinent sorgen.

Bei einer Rede am Montag befand sich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron im Publikum und hörte zu, bis er auf die Bühne trat und das Mikrofon ergriff, um dem Saal etwas mitzuteilen. Schau im Video, was Macron zu sagen hatte:

Video: watson/nina bürge

Nachdem das Video von Macron im Internet geteilt wurde, meldete sich eine Anwältin aus Zimbabwe zu Wort. Sie postete auf der Social-Media-Plattform «X», dass das Video und Macrons Vorgehen provozieren würden. Sie vergleicht es mit einem Vorfall an einem Literaturfestival in Lagos.

Dort soll ein französischer Beamter Podiumsteilnehmer bei einer Diskussion über die Dekolonialisierung belehrt haben. Der Vorfall in Nairobi erinnere sie an diese Situation, was sie auf die Palme bringe. (nib)