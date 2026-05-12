recht sonnig
DE | FR
burger
International
Frankreich

Emmanuel Macron unterbricht Rede in Nairobi, um um Ruhe zu bitten

Video: watson/nina bürge

«Das ist total respektlos» – Macron unterbricht Veranstaltung in Nairobi

12.05.2026, 11:3612.05.2026, 11:36

Am 11. und 12. Mai findet in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, der Africa-Forward-Gipfel statt. Dabei möchte man die Beziehungen zwischen afrikanischen Ländern und Frankreich verbessern und somit für Innovation und Wachstum auf dem afrikanischen Kontinent sorgen.

Bei einer Rede am Montag befand sich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron im Publikum und hörte zu, bis er auf die Bühne trat und das Mikrofon ergriff, um dem Saal etwas mitzuteilen. Schau im Video, was Macron zu sagen hatte:

Video: watson/nina bürge

Nachdem das Video von Macron im Internet geteilt wurde, meldete sich eine Anwältin aus Zimbabwe zu Wort. Sie postete auf der Social-Media-Plattform «X», dass das Video und Macrons Vorgehen provozieren würden. Sie vergleicht es mit einem Vorfall an einem Literaturfestival in Lagos.

Dort soll ein französischer Beamter Podiumsteilnehmer bei einer Diskussion über die Dekolonialisierung belehrt haben. Der Vorfall in Nairobi erinnere sie an diese Situation, was sie auf die Palme bringe. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Macron und die blaue Sonnenbrille
1 / 16
Macron und die blaue Sonnenbrille
quelle: keystone / markus schreiber
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Macron zeigt sich bei Staatsbankett in Armenien von musikalischer Seite
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Dieses Nachbarland Russlands bezahlt junge Menschen für ihren Dienst
Angesichts der russischen Bedrohung verschärft Litauen seine Wehrpflicht und beruft mehr junge Menschen zum Militärdienst ein. Für viele Schüler ist der Militärdienst vor allem eine pragmatische Entscheidung, die eher durch die Vergütung oder die Sicherung ihrer Zukunft als durch Patriotismus motiviert ist.
In einem Gymnasium in Vilnius unterhalten sich Rokas und seine Freunde über ihre Zukunft – Studium, Arbeit und … Militärdienst: Litauen, ein kleines Land an der Grenze zu Russland, rekrutiert tausende junge Menschen. Freiwillig oder gezwungen, der Dienst wird eher aus Pragmatismus als aus Patriotismus geleistet. Auch wenn die Besorgnis der Behörden angesichts der russischen Bedrohung seit der gross angelegten Invasion der Ukraine im Jahr 2022 besteht, zeigen sich die meisten der befragten Schüler wenig begeistert von der Vorstellung, neun Monate im Militärdienst zu verbringen.
Zur Story