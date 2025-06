Österreich will Waffenrecht nach Amoklauf verschärfen

Am Dienstag hatte ein 21-jähriger Österreicher an seiner ehemaligen Schule mit einer Pistole und einer abgesägten Schrotflinte neun Jugendliche und eine Lehrerin erschossen. Danach beging er Suizid. Beide Waffen besass er legal.

Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. Es seien verschiedene Massnahmen wie das Heraufsetzen des Mindestalters für Waffenkäufer denkbar, sagte der österreichische Kanzler Christian Stocker (ÖVP) .

Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz wurden Kerzen dargelegt.

Forscher besorgt: Schwächelt der Atlantikstrom, drohen Europa Extrem-Winter

Die Klimaerwärmung und das Schmelzen der Polkappen könnte dem Atlantikstrom zusetzen. Das hätte weitreichende Folgen. In Europa drohen extrem kalte Winter und schwere Stürme.

Was hoch oben im Norden passiert, hat auch Einfluss auf unser Wetter in Europa. Wegen des Klimawandels und dem Abschmelzen der Polkappen warnen Forscher deshalb seit längerem vor einem möglichen Zusammenbruch des Atlantikstroms noch in diesem Jahrhundert. Nun wurde in einer Studie untersucht, welche Folgen das haben könnte.