Mann schlägt in Dornbirn mit Baseballschläger auf 15-Jährige ein

Ein 42-jähriger Mann hat in Dornbirn (A) mit einem Baseballschläger eine 15-jährige Jugendliche schwer verletzt. Der Mann fühlte sich durch ein Gespräch zweier Freundinnen gestört.

Die beiden Mädchen hätten sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr unter dem Balkon des Mannes unterhalten, schrieb die Landespolizei Vorarlberg am Dienstag in einer Mitteilung. Deshalb begab sich der Mann mit einem Baseballschläger vor das Haus.

Als beiden Jugendlichen flüchteten, verfolgte er sie und verletzte die 15-Jährige durch einen Schlag in den Nacken schwer an der Halswirbelsäule.

Der 43-Jährige liess sich von der Polizei in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Er wurde gemäss Mitteilung in eine Justizanstalt eingeliefert. (dab/sda/apa)