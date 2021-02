Medien: Oscar-Schauspieler Christopher Plummer gestorben

Sechs Festnahmen bei Protesten in Polen gegen neues Abtreibungsrecht

Bei Protesten gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen am Freitagabend hat die Polizei in Warschau sechs Menschen festgenommen. Zwei Polizisten seien nach Auseinandersetzungen mit Demonstranten ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher am Samstag.

Am Freitagabend waren in Warschau und anderen polnischen Grossstädten den dritten Tag in Folge Hunderte Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen das reformierte Abtreibungsrecht zu protestieren.

Im Oktober hatte das …