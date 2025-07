Über 100 Tote bei Monsunregen in Pakistan

Ölpest am Schwarzen Meer: Leere Strände wegen russischer Schattenflotte

Ein havarierter Öltanker hat die Strände bei Anapa am Schwarzen Meer verwüstet und den Tourismus schwer getroffen. Hotels kämpfen mit leeren Zimmern um Schadensbegrenzung.

Einst volle Strände und ausgebuchte Hotels im russischen Küstengebiet am Schwarzen Meer bleiben in diesem Jahr wohl weitgehend leer. Grund dafür ist neben dem Ukraine-Krieg eine neue Ölkatastrophe, die zu kontaminierten Stränden in der beliebten Tourismusregion geführt hat. Im Dezember 2024 traten an der Küste von Anapa rund 2'000 Tonnen Masut aus – ein schweres, minderwertiges Öl, das hauptsächlich in Kraftwerken verwendet wird. Grund des Unglücks: ein Tanker aus Putins Schattenflotte war havariert.