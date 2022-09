Der Vorfall war bereits in der vergangenen Woche. Bei der Polizei landete er aber erst später, nachdem der Fall in den sozialen Medien viral ging. Dem Krankenhaus hätten die Eltern die Ursache der Verletzungen nicht geschildert. Ob das Gericht den Vater schlussendlich wegen Mordes verurteilen wird, ist jedoch noch unklar. Nach Aussagen des leitenden Ermittlers enden viele Mordfälle in Pakistan mit einem «Kompromiss» vor Gericht. (aeg/sda/dpa)

In Pakistan soll ein Vater seinen zwölfjährigen Sohn wegen schlechter schulischer Leistung mit Kerosin übergossen und angezündet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und hat die Tat bereits gestanden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Junge starb später im Krankenhaus.

Vater in Pakistan setzt Sohn wegen schlechter Noten in Brand

Chaos und Gewalt in Myanmar: Luftangriff auf Schule tötet elf Kinder

Bei einem Luftangriff der Militärjunta auf eine Schule in Myanmar sind mindestens elf Kinder getötet worden. Zwei Kampfhubschrauber hätten das Schulgebäude in Tabayin in der Region Sagaing im Nordwesten des Landes am Freitag vergangener Woche unter Beschuss genommen, berichteten örtliche Medien. Augenzeugen bestätigten die Angaben und sagten der Deutschen Presse-Agentur, mindestens 20 Schülerinnen und Schüler seien teils schwer verletzt worden.