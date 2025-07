Verdacht antisemitischer Spionage für Irans Regime: Festnahme in Dänemark

Deutschlands Bundesanwaltschaft hat in Dänemark einen mutmasslichen Spion festnehmen lassen, der im Auftrag von Irans Regime jüdische Einrichtungen und Personen in Deutschland ausgespäht haben soll.

Heftigstes Erdbeben seit 40 Jahren erschüttert Neapel

Die Phlegräischen Felder bei Neapel kommen nicht zur Ruhe: Am Montagmittag hat sich im Gebiet des Supervulkans das bisher stärkste Erdbeben seit Beginn der wissenschaftlichen Messungen von vierzig Jahren ereignet.

Das Erdbeben mit der Stärke 4,6 auf der Richterskala ereignete sich am Montag um 12.37 Uhr. Darauf folgten mehrere Nachbeben. Das Epizentrum befand sich laut Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in knapp 5 Kilometer Tiefe vor der Küste der Kleinstadt Bacoli, einer der insgesamt neun Gemeinden in den vulkanisch aktiven Phlegräischen Feldern.