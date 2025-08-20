wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
International
Pakistan

Mehr als 700 Todesopfer nach Fluten in Pakistan

epa12311899 People wade through rainwater after torrential rains in Karachi, Pakistan, 20 August 2025. Since the start of the monsoon season on 26 June, the death toll from rains and flooding in Pakis ...
In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit mittlerweile fast 750 Menschen ums Leben gekommen.Bild: keystone

Mehr als 700 Todesopfer nach Fluten in Pakistan

20.08.2025, 14:36
Mehr «International»

In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit mittlerweile fast 750 Menschen ums Leben gekommen. Das gab die Nationale Katastrophenschutzbehörde in dem Land bekannt.

Die meisten Todesopfer habe die Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes zu beklagen, wo es vergangene Woche zu dramatischen Sturzfluten gekommen war. Dort sind Rettungskräfte Medienberichten zufolge noch auf der Suche nach 150 Vermissten.

Allein bei den Sturzfluten der vergangenen Woche in den nördlichen Provinzen des Landes sowie im pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir kamen nach Angaben eines Behördensprechers mehr als 300 Menschen ums Leben. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif reiste am Mittwoch in die betroffenen Gebiete. «Alle verfügbaren nationalen Ressourcen werden mobilisiert, um die Wiederaufbaumassnahmen zu beschleunigen und die Normalität in den betroffenen Gebieten wiederherzustellen», sagte Sharif laut einer Erklärung seines Büros.

Die Nationale Katastrophenschutzbehörde gab derweil eine neue Flutwarnung für die südliche Provinz Sindh heraus. Die Monsunzeit in Pakistan dauert bis September. Wie ein Sprecher der Meteorologiebehörde der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, ist der Niederschlag dieses Jahr stärker als gewöhnlich. Auch wird ein längeres Andauern der Regenfälle befürchtet.

Extreme Wetterereignisse nehmen in dem südasiatischen Land zu. Im Sommer 2022 erlebte Pakistan eine schwere Flutkatastrophe, die zwischenzeitlich ein Drittel des Landes unter Wasser setzte und 1'700 Menschen das Leben kostete. (sda/dpa)

Mehr News aus Pakistan:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ukraine: Mehrere Kinder bei russischem Angriff verletzt
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Trapp wechselt zum Paris FC +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Pius Schwizer vom Pferdesportverband suspendiert +++ Bencic/Zverev scheitern deutlich
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
Iran und Taliban stehen vor neuem Wasserkonflikt
Vor dem Hintergrund extremer Trockenheit deutet sich ein neuer Wasserkonflikt zwischen dem Iran und den in Afghanistan herrschenden Taliban an.
Zur Story