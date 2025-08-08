sonnig30°
DE | FR
burger
International
Pakistan

Provinz in Pakistan verlängert Schulferien wegen Monsun

Motorists ride through a flooded road caused by heavy monsoon rain in Lahore, Pakistan, Sunday, Aug. 3, 2025. (AP Photo/K.M. Chaudary) Pakistan Monsoon
In Punjab sind Strassen und Häuser wegen des Monsuns überflutet. Bild: keystone

Provinz in Pakistan verlängert Schulferien wegen Monsun

08.08.2025, 14:0908.08.2025, 14:09
Mehr «International»

In der pakistanischen Provinz Punjab haben Behörden inmitten der Monsunzeit eine Verlängerung der Schulferien um zwei Wochen angeordnet.

Das teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Grund seien Warnungen von Meteorologen vor heftigen Regenfällen und Fluten. Die Schulen in der bevölkerungsreichsten Provinz des Landes öffneten nun erst wieder am 1. September statt, wie ursprünglich geplant, ab Mitte August.

Seit Beginn der Monsunzeit Ende Juni sind in Pakistan nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde bereits 300 Menschen durch Starkregen und Überschwemmungen ums Leben gekommen. «Kinder, insbesondere die jüngeren, sind gefährdet, wenn sie den Weg zur Schule auf sich nehmen müssen», betonte der Behördensprecher.

Die Monsunzeit in Pakistan dauert bis September. Wie ein Sprecher der Meteorologiebehörde der dpa mitteilte, ist der Niederschlag dieses Jahr stärker als gewöhnlich, auch wird ein längeres Andauern der Regenfälle befürchtet.

Extreme Wetterereignisse nehmen in dem südasiatischen Land zu. Im Sommer 2022 erlebte Pakistan eine schwere Flutkatastrophe, die zwischenzeitlich ein Drittel des Landes unter Wasser setzte und 1'700 Menschen das Leben kostete. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Am Samstag steigt in Zürich wieder die grösste Techno-Party der Welt – hier sind die wichtigsten Infos
1 / 5
Am Samstag steigt in Zürich wieder die grösste Techno-Party der Welt – hier sind die wichtigsten Infos
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Vorsicht an der Street Parade: Vor diesen Pillen und Pulvern warnt die Stadt Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Mitten im Zollstreit: Nationalräte und US-Abgeordnete treffen sich in Genf
5
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
Meistkommentiert
1
Bayern schreibt Woltemade ab + ManUtd gewinnt das Rennen um Sesko + Lehmann verlässt Juve
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Wie sich Trump in den Schweizer Köpfen festsetzt
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Das Wichtigste der Zollhammer-PK in 7 Punkten
Meistgeteilt
1
Trump will Putin doch treffen, selbst wenn dieser nicht Selenskyj trifft
2
Starmer warnt vor weiterer Eskalation +++ Israel will Gaza-Stadt erobern
3
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
4
Singles in der Schweiz finden ihr Glück über «Berg-Tinder»
Die Schweiz will den Trump-Putin-Gipfel ausrichten – aber hat wohl schlechte Chancen
Donald Trump und Wladimir Putin haben ein Treffen angekündigt. Die Schweiz bringt sich nun als Gastgeberin ins Spiel. Es spricht aber einiges dafür, dass ein anderes Land zum Zug kommt.
Schon in wenigen Tagen wollen sich Donald Trump und Wladimir Putin treffen. Das haben beide Seiten bestätigt. Offen ist die Frage: Wo findet der Gipfel statt?
Zur Story