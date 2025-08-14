freundlich31°
DE | FR
burger
International
Pakistan

Chinesische Kletterin stirbt auf dem K2

K2 Berg
Der Berg K2 liegt im Karakorum Gebirge, in dem vor wenigen Wochen die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ums Leben gekommen ist. (Symbolbild)

Erneuter Kletterunfall im Karakorum Gebirge – Chinesin stirbt auf K2

14.08.2025, 16:0014.08.2025, 16:01
Mehr «International»

Nur wenige Wochen nach dem Tod der deutschen Ex-Biathletin Laura Dahlmeier ist es im pakistanischen Karakorum-Gebirge erneut zu einem tragischen Unglück gekommen. Wie der örtliche Kletterverein mitteilte, starb die Chinesin Guan Jing auf dem Achttausender K2.

Die Bergsteigerin sei am Dienstag vom Gipfel des zweithöchsten Bergs der Welt abgestiegen, als sie von Steinschlag getroffen worden sei. Hubschrauber hätten ihre Leiche bereits geborgen, hiess es weiter. Mit Jing, die Teil einer internationalen Kletterexpedition gewesen sei, verloren nach Angaben des Alpenvereins in diesem Jahr bereits vier Kletterer in den Bergen im Norden Pakistans ihr Leben. Die Region zieht jedes Jahr wagemutige Alpinisten an. Doch selbst im Sommer bestehen hohe Risiken durch Lawinen und Unwetter.

Für internationale Bestürzung sorgte Dahlmeiers Tod mit 31 Jahren Ende Juli. Die erfahrene Bergsportlerin war auf dem Laila Peak in Nordpakistan ebenfalls von einem Steinschlag getroffen worden. Nach Angaben ihres Managements hatte sie verfügt, dass ihr Leichnam im Fall ihres Todes am Berg bleiben solle, falls sich Helfer bei der Bergung in Lebensgefahr begeben würden. Ihre Leiche wurde bislang nicht geborgen. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Banknoten für die Schweiz
1 / 14
Neue Banknoten für die Schweiz

Konzept A: «Lebenswelten»
quelle: neuebanknotenserie.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Heftige Waldbrände haben Europa im Griff
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin +++ So viel kassiert YB für Athekame
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
5
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
Meistgeteilt
1
Kreml nennt Zeit und Delegation für Alaska-Treffen +++ Situation bei Pokrowsk stabilisiert
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Pilotprojekt gegen sexuelle Belästigung von Joggerinnen in Grossbritannien
Eine Studie der Universität Manchester aus dem Jahr 2024 hat ergeben, dass mehr als zwei Drittel der Frauen im Norden Englands beim Joggen sexuelle Belästigung erlebt haben. Dies berichtete The Guardian.
Zur Story