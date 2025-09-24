«Tsunami»: Britischer Arzt über die Folgen der israelischen Offensive

Wegen Israels Bodenoffensive in der Stadt Gaza flüchten weiter viele Menschen von dort. Seit Montag sollen Tausende die Stadt im Norden des Gazastreifens wegen heftiger Angriffe verlassen haben.

Das berichteten Einwohner der Nachrichtenagentur DPA. Israels Armee habe ihren Einsatz noch einmal intensiviert und sei inzwischen ins Zentrum der Stadt vorgerückt.

Auch die Zeitung «Times of Israel» berichtete, die Armee dringe immer tiefer in die Stadt vor. Die Zeitung meldete unter Berufung auf eine Schätzung des israelischen Militärs, dass inzwischen rund 640'000 Palästinenser aus der Stadt Gaza geflüchtet seien. Die Armee bestätigte die Zahl auf Anfrage zunächst nicht. Am Donnerstag hatte sie mitgeteilt, dass mehr als 550'000 Palästinenser die Stadt verlassen hätten.

Aus dem Norden geflüchtete Palästinenser, 22. September 2025. Bild: keystone

Spitäler am Anschlag

Dass so viele Palästinenser in so kurzer Zeit die Stadt Gaza in Richtung Süden verlassen, stellt für die Spitäler im mittleren und südlichen Gazastreifen eine grosse Herausforderung dar.

Martin Griffiths ist leitender Unfallchirurg in London und seit zwei Wochen als Freiwilliger im Gazastreifen. Zum britischen Guardian sagte er, es kämen jeden Tag mehr Leute aus dem Norden mit Explosions- und Schussverletzungen – die Wunden seien alt, dreckig und infiziert.

«Alle sind hungrig, unterernährt, haben ihr Zuhause und ihre Liebsten verloren, und alle haben Angst. Uns fehlt es an allem.» Martin Griffiths

Griffiths arbeitet in einem Feldlazarett in der Region al-Mawasi an der Küste im südlichen Gazastreifen. Es hat 90 Betten, musste jedoch in nur einer Nacht 160 Verletzte aufnehmen. Israel hat in der Gegend von al-Mawasi eine humanitäre Zone eingerichtet.

Zeltlager in der humanitären Zone al-Mawasi, 6. August 2025. Bild: keystone

Die Situation wurde auch dadurch verschärft, dass in den letzten Tagen gleich mehrere medizinische Einrichtungen in der Stadt Gaza schliessen mussten – wegen der fortschreitenden israelischen Bodenoffensive. Griffiths ergänzt:

«Menschen werden aus den [Spitälern in Gaza-Stadt] überwiesen oder kommen einfach auf eigene Faust. Es gibt sehr viele Kinder, einige noch sehr klein, und viele jüngere Männer, [aber] die Explosionen treffen alle. Wir sehen, wie dieser Tsunami auf uns zukommt, mit immer mehr Verletzten und immer weniger [Material zur Behandlung].»

Evakuationsaufruf

Vor dem Beginn des verstärkten militärischen Vorgehens Israels lebten in der Stadt Gaza rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene. Die israelische Armee hat die Menschen angewiesen, sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben.

Diese Familie hat die Stadt Gaza verlassen und lebt nun in al-Mawasi. Bild: keystone

Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hiess es, bei israelischen Angriffen seien seit dem Morgen in der Stadt Gaza 18 Menschen getötet worden. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israelische Verluste

Israels Armee gab bekannt, dass am Montag ein Soldat im Norden des Gazastreifens getötet worden sei. Israelischen Medien zufolge kam er in der Stadt Gaza ums Leben und war damit der erste Soldat, der seit Beginn der Bodenoffensive vor einer Woche getötet wurde.

