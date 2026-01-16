Bericht: Gaza-Rückzugslinie verschoben – Israel dementiert

Mehr «International»

Die israelische Armee hat einem BBC-Bericht zufolge im Gazastreifen die sogenannte gelbe Linie ins Landesinnere verschoben und so das von ihr kontrollierte Gebiet vergrössert. Die Armee wies die Darstellung auf Anfrage zurück.

Ein Zelt-Camp der palästinänsischen EInwohner in Gaza-Stadt. Bild: keystone

Die Rückzugslinie des Militärs ist grösstenteils mit gelben Warnschildern markiert, sie darf von den palästinensischen Bewohnern nicht eigenmächtig überschritten werden. Sie wurde in der Vereinbarung über die Waffenruhe mit der islamistischen Hamas festgelegt.

Laut der britischen Rundfunkanstalt BBC zeigen Satellitenbilder, dass das Militär gelbe Betonblöcke zur Markierung versetzt hat, und zwar an insgesamt 16 Positionen. Im Schnitt seien die Markierungen fast 300 Meter tiefer in das Palästinensergebiet verlegt worden. Auch die Terrororganisation Hamas hatte Israel bereits vorgeworfen, sie habe die Linie verschoben. Israels Militär kontrolliert zurzeit etwas mehr als die Hälfte des im Gaza-Krieg stark zerstörten Küstengebiets.

BBC: Noch immer Abschnitte nicht markiert – Problem für Anwohner

Laut dem BBC-Bericht sind auch nach gut drei Monaten Waffenruhe noch immer einige Abschnitte der Linie nicht markiert. Für die Anwohner sei es dort schwer zu erkennen, welche Gebiete für sie gefährlich seien.

Die Skyline der zerstörten Stadt. Bild: keystone

Die israelische Armee sagte, sie markiere die Linie «entsprechend der Lage vor Ort und der laufenden Lagebeurteilung». Das Militär informiere zudem die Bevölkerung über den Verlauf der Linie, «um Spannungen zu reduzieren und Missverständnisse zu vermeiden», hiess es in einer Stellungnahme. Immer wieder greift das Militär Personen an, die das von ihr kontrollierte Gebiet betreten.

Die israelische Armee wirft Hamas-Mitgliedern vor, die Linie ständig zu überschreiten und damit gegen das Waffenruhe-Abkommen zu verstossen. Erst am Dienstag hätten sechs Bewaffnete dahinter auf israelische Soldaten geschossen. Israelische Soldaten töteten sie Armeeangaben zufolge.

Israels Armee kontrolliert mehr als die Hälfte des Gazastreifens

Laut dem BBC-Bericht zerstörten israelische Soldaten in einigen Fällen nach der Versetzung der Markierungen nahegelegte Gebäude. Israels Militär teilte mit, Einsatzkräfte zerstörten das Tunnelnetz der Hamas, das sich auch unter ziviler Infrastruktur befinde. Der Abriss der Tunnel könne auf beiden Seiten der Linie dazu führen, dass Gebäude einstürzten.

Israels Armee wies auch die Darstellung der BBC zurück, dass Fahrzeuge des Militärs wiederholt jenseits der sogenannten gelben Linie unterwegs seien. (sda/dpa)