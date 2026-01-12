Trump liess auch die Schweiz nicht in Ruhe. Was ist deine Meinung dazu? Bild: keystone

Ein Jahr Trump: Mach mit bei unserer Umfrage

Handelskrieg, Zölle, Militäroperation in Venezuela. Das erste Jahr in Donald Trumps zweiter Amtszeit hatte es in sich. Was meinst du dazu? Mach bei unserer Umfrage mit.

Trumps Rückkehr ins Weisse Haus hat niemanden kaltgelassen. Wie hast du die letzten zwölf Monate erlebt? Haben dich die Entscheide des US-Präsidenten direkt betroffen? Macht dir seine Politik Sorgen? Und wie beurteilst du die Reaktion der Schweizer Behörden? Mach bei unserer Umfrage gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Demoscope mit. Die Resultate findest du demnächst auf watson.

Donald Trump wurde am 20. Januar 2025 zum zweiten Mal ins Amt eingeführt. Im Jahr danach hat der 47. Präsident der USA das Weltgeschehen geprägt. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem der Republikaner nicht Schlagzeilen macht – mit Entscheidungen, die ebenso unberechenbar wie umstritten sind.

Sein Handelskrieg, das Einfrieren der internationalen humanitären Hilfe, die Durchsetzung der Waffenruhe in Gaza und zuletzt die Militäroperation in Venezuela und die Festnahme von Präsident Nicolás Maduro sind nur einige Beispiele. Auch innenpolitisch häufen sich radikale Entscheide. Etwa der Einsatz der Nationalgarde in zahlreichen demokratisch regierten Städten und eine äusserst harte Politik gegen Einwanderinnen und Einwanderer.

Auch die Schweiz ist dem Sturm nicht entkommen. Im vergangenen August verhängte Trump besonders hohe Zölle auf Importe aus der Schweiz, bevor er teilweise wieder zurückruderte. Die Ankündigung dieser Zollaufschläge hat die Schweizer Wirtschaft alarmiert.

Auch wenn der Druck auf unser Land zuletzt nachgelassen hat, ist niemand vor dem nächsten Schock gefeit – weder in der Schweiz noch international. Sicher ist: Die nächsten drei Jahre dürften turbulent werden. Was meinst du dazu? Sag uns deine Meinung in unserer Umfrage:

