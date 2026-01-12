bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Umfrage

Trump ein Jahr im Amt: watson-Umfrage

US-Praesident Donald Trump fotografiert auf einem Bildschirm, am Freitag, 8. August 2025, in Duedingen. (KEYSTONE/ Til Buergy)
Trump liess auch die Schweiz nicht in Ruhe. Was ist deine Meinung dazu?Bild: keystone
Umfrage

Ein Jahr Trump: Mach mit bei unserer Umfrage

Handelskrieg, Zölle, Militäroperation in Venezuela. Das erste Jahr in Donald Trumps zweiter Amtszeit hatte es in sich. Was meinst du dazu? Mach bei unserer Umfrage mit.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
12.01.2026, 11:3012.01.2026, 11:30
Alberto Silini

Trumps Rückkehr ins Weisse Haus hat niemanden kaltgelassen. Wie hast du die letzten zwölf Monate erlebt? Haben dich die Entscheide des US-Präsidenten direkt betroffen? Macht dir seine Politik Sorgen? Und wie beurteilst du die Reaktion der Schweizer Behörden? Mach bei unserer Umfrage gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Demoscope mit. Die Resultate findest du demnächst auf watson.

Hier geht's zur Umfrage

Donald Trump wurde am 20. Januar 2025 zum zweiten Mal ins Amt eingeführt. Im Jahr danach hat der 47. Präsident der USA das Weltgeschehen geprägt. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem der Republikaner nicht Schlagzeilen macht – mit Entscheidungen, die ebenso unberechenbar wie umstritten sind.

Sein Handelskrieg, das Einfrieren der internationalen humanitären Hilfe, die Durchsetzung der Waffenruhe in Gaza und zuletzt die Militäroperation in Venezuela und die Festnahme von Präsident Nicolás Maduro sind nur einige Beispiele. Auch innenpolitisch häufen sich radikale Entscheide. Etwa der Einsatz der Nationalgarde in zahlreichen demokratisch regierten Städten und eine äusserst harte Politik gegen Einwanderinnen und Einwanderer.

Auch die Schweiz ist dem Sturm nicht entkommen. Im vergangenen August verhängte Trump besonders hohe Zölle auf Importe aus der Schweiz, bevor er teilweise wieder zurückruderte. Die Ankündigung dieser Zollaufschläge hat die Schweizer Wirtschaft alarmiert.

Auch wenn der Druck auf unser Land zuletzt nachgelassen hat, ist niemand vor dem nächsten Schock gefeit – weder in der Schweiz noch international. Sicher ist: Die nächsten drei Jahre dürften turbulent werden. Was meinst du dazu? Sag uns deine Meinung in unserer Umfrage:

>> Hier geht's zur Umfrage <<

Mehr zu Trump:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Trumps Militärparade in Washington D.C.
1 / 35
Trumps Militärparade in Washington D.C.

Über 6000 Soldatinnen und Soldaten aus diversen Einheiten marschierten am Samstag mit.
quelle: www.imago-images.de / imago/kent nishimura - pool
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump blödelt bei Rede rum und bringt Simultanübersetzer ins Schwitzen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Zweiter Weltkrieg – erinnern, aber wie?
1995 gedachte die Schweiz des Kriegsendes von 1945, auch mit einem offiziellen Schuldeingeständnis des Bundesrats für die damalige Flüchtlingspolitik. Dass die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg in den folgenden Jahren zu einem Brennpunkt der Schweizer Aussenpolitik würde, ahnte damals niemand.
Geplant war die Geste ja in dieser Form ja nicht. Im Herbst 1994 hatte der Bundesrat eine Parlamentarische Anfrage, wie die Landesregierung den 50. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs zu würdigen gedenke, noch abgewunken. 1989 habe man mit den «Diamantfeiern» anlässlich von 50 Jahren Mobilmachung bereits die Aktivdienstgeneration für ihre Leistungen verdankt.
Zur Story