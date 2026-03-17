Unbekannter stiehlt dutzende Urnen in Malaysia – und fordert Lösegeld

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In Malaysia ermittelt die Polizei nach einem bizarren Diebstahl von mehr als 30 Urnen aus einem Gedenkpark in Nilai südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur. Die Urnen standen dort in einem Kolumbarium – einer oberirdischen Grabstätte.

Der Täter soll die Urnen aus den Nischen entwendet und anschliessend Lösegeld für deren Rückgabe gefordert haben, berichteten malaysische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Anrufer behauptete, die Urnen gefunden zu haben

Ein Verdächtiger habe sich mit einer ausländischen Nummer bei der Parkverwaltung gemeldet und behauptet, die Urnen gefunden zu haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Kurz darauf habe er jedoch eine Zahlung für die Rückgabe verlangt. Wie viel Geld er fordert, wurde nicht bekannt. «Die Polizei arbeitet aktiv daran, den Verdächtigen aufzuspüren», betonte der Sprecher.

Ähnlicher Fall in anderem Landesteil

Die Ermittlungen laufen demnach bereits seit Ende Februar. Die Polizei führt den Fall unter anderem als Diebstahl, Erpressung und Störung der Totenruhe. Erst vor wenigen Tagen war ein ähnlicher Fall aus Kulai im südlichen Bundesstaat Johor bekannt geworden, bei dem mehr als 20 Urnen aus einem Kolumbarium gestohlen worden sein sollen. (sda/dpa)