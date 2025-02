Meloni besucht Papst Franziskus im Spital

Mehr «International»

(Archivbild, Februar 2025) Bild: keystone

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den an einer Lungenentzündung erkrankten Papst Franziskus im Spital besucht.

Meloni wünsche dem 88 Jahre alten Oberhaupt der katholischen Kirche im Namen ihrer Regierung und ganz Italiens eine rasche Genesung, hiess es in einer Mitteilung. Franziskus sei wach und aufmerksam gewesen, sagte Meloni.

Die rechte Politikerin und der Pontifex sind sich seit Melonis Amtsantritt im Oktober 2022 mehrfach bei verschiedenen Veranstaltungen und Treffen begegnet. «Wir haben wie immer gescherzt. Er hat seinen sprichwörtlichen Humor nicht verloren», liess Meloni von ihrem Amtssitz in Rom nach dem Treffen in der Klinik mitteilen. Es war nicht bekannt, wie lange das Treffen dauerte.

Franziskus wird seit vergangenem Freitag in einer Klinik in Rom behandelt. Nach einer Diagnose von Dienstag leidet er an einer beidseitigen Lungenentzündung. Seit langem ist der Papst gesundheitlich angeschlagen. Die Sorge um das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken ist daher auf der ganzen Welt unter Gläubigen gross. Eine Lungenentzündung kann insbesondere im hohen Alter und bei verschiedenen Vorerkrankungen lebensbedrohlich sein. (sda/dpa)