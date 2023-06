Vatikan: Papst hat zweite Nacht im Krankenhaus gut überstanden

Mehr «International»

Medien warten auf Nachrichten vom Papst vor dem Spital. Bild: keystone

Papst Franziskus hat nach seiner Operation am offenen Bauch auch die zweite Nacht im Krankenhaus gut überstanden. Das teilte der Heilige Stuhl am Freitagmorgen mit.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sich am Mittwoch in der Gemelli-Klinik in Rom unter Vollnarkose einer dreistündigen Operation unterzogen. Der Eingriff war wegen einer sogenannten Laparozele, eines Narbenbruchs im Bereich des Darms, nötig geworden.

Am Donnerstag, einen Tag nach dem Eingriff, berichtete der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, dass der allgemeine Gesundheitszustand des Pontifex gut sei. Die Werte des 86-Jährigen seien stabil und er bekomme Flüssignahrung.

Demnach hat sich Franziskus auch für die vielen Genesungswünsche und Gebete bedankt. Er telefonierte laut Vatikan auch mit einer Frau, deren kleinen Sohn Miguel Angel er Ende März bei einem damaligen Aufenthalt in dem Krankenhaus im Nordwesten Roms getauft hatte. (aeg/sda/dpa)