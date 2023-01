Papst Benedikt XVI., hier auf einer Aufnahme von 2008, starb am letzten Tag des Jahres 2022. Bild: keystone

Das waren die letzten Worte des Papstes

Die letzten Worte des gestorbenen Papstes Benedikt XVI. waren einem Medienbericht zufolge «Jesus, ich liebe dich». Das berichtete die argentinische Zeitung «La Nación» unter Berufung auf informierte Quellen am Samstag.

Das emeritierte Oberhaupt der Katholiken war am Samstagmorgen um 9.34 Uhr mit 95 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten gestorben. Sein Privatsekretär Georg Gänswein informierte gleich danach Papst Franziskus, wie das für gewöhnlich gut über den amtierenden Pontifex informierte Blatt weiter schrieb. Der 86 Jahre alte Argentinier sei zehn Minuten später im Kloster Benedikts gewesen und habe dort schweigend an dessen leblosem Körper gebetet.

Franziskus wollte laut «La Nación», dass die Nachricht über den Tod des gebürtigen Bayern gleich danach verbreitet wird. Der frühere Bischof von Buenos Aires hatte am vergangenen Mittwoch in seiner Generalaudienz die Gläubigen zum Gebet für seinen schwer kranken Vorgänger aufgerufen und damit dessen schlechten Gesundheitszustand öffentlich gemacht.

Am 2. Januar soll Joseph Ratzinger, wie Benedikt XVI. mit bürgerlichem Namen hiess, im Petersdom aufgebahrt werden, damit die Gläubigen von ihm Abschied nehmen können. Der Trauergottesdienst ist für den 5. Januar geplant. (sda/dpa)