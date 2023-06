Margrethe von Dänemark: Die Königin raucht nicht mehr. Bild: keystone

Nach 66 Jahren: Königin Margrethe hat ihre Sucht besiegt

Bis vor Kurzem betonte die dänische Monarchin, niemals mit dem Rauchen aufhören zu wollen. Doch ein Ereignis löste bei Königin Margrethe einen Sinneswandel aus.

In ihrer Heimat wurde sie die «Vulkankönigin» genannt. Seit ihrem 17. Lebensjahr war Margrethe von Dänemark passionierte Raucherin und machte aus ihrer Vorliebe für Glimmstängel nie ein Geheimnis. Noch vor wenigen Monaten hatte sie Monarchin dem Magazin «Weekendavisen» versichert, nicht vorzuhaben, jemals mit dem Rauchen aufzuhören. «Jetzt bin ich so alt, dass es keine Rolle mehr spielt», sagte sie damals.

Doch offensichtlich kam es bei ihr zu einem Sinneswandel: Die 83-Jährige hat den Zigaretten abgeschworen. Das bestätigte die Kommunikationschefin des dänischen Hofes der Illustrierten «B.T.». «Es ist richtig, dass die Königin nicht mehr raucht», hiess es vom Palast auf Nachfrage. Der Auslöser demnach: eine Operation. Die Monarchin musste sich Ende Februar einem Eingriff am Rücken unterziehen.

«Es gibt in Dänemark einfach Orte, an denen Raucher nicht operiert werden, weil sie schlechter abschneiden als Nichtraucher», erklärt der ehemalige Chefarzt und Rückenspezialist Tom Bendix vom Rigshospitalet der Zeitung. In dem Krankenhaus in Kopenhagen unterzog sich auch Königin Margrethe ihrer OP.

Wie genau die 83-Jährige ihre Sucht nach so langer Zeit besiegt hat, ist nicht bekannt. In den letzten 50 Jahren soll die Monarchin eine filterlose griechische Zigarettenmarke bevorzugt haben. Mit dem Rauchen habe sie bereits als junge Prinzessin begonnen – durch ihre Eltern. «Mein Vater und meine Mutter hatten während meiner Kindheit geraucht. Eines Tages fragten sie mich, ob ich eine Zigarette wollte. Und genau genommen hab ich seither geraucht», enthüllte Königin Margrethe in ihrer Biografie «Undervejs» (auf Deutsch: «Unterwegs»).

