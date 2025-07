Österreichischer Botschafter verliert Posten wegen Sex-Blogs

Der Fall sei nach Bekanntwerden im Ministerium umgehend überprüft worden, hiess es seitens des Aussenministeriums. Unklar sei, ob es für den Diplomaten auch dienstrechtliche Konsequenzen gebe, schrieb die Nachrichtenagentur APA. Er solle nun in der Zentrale in Wien arbeiten. (sda/dpa)

Hubschrauber der deutschen Bundeswehr stürzt in Deutschland in Fluss

Ein Helikopter ist auf einem Übungsflug der deutschen Bundeswehr in Sachsen in einen Fluss gestürzt. Das bestätigten eine Sprecherin der Polizei Leipzig und Deutschlands Verteidigungsministerium. Mindestens zwei Personen kamen ums Leben, eine dritte Person werde noch vermisst, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Abend nach einem Besuch an der Absturzstelle bei Grimma sagte.