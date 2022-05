«Sie wissen, dass er sich schämt»: So waren die ersten Tage im Knast für Boris Becker

Lilly und Boris Becker lernten sich 2005 kennen und vier Jahre später machte er ihr in einer «Wetten, dass..?»-Sendung einen Heiratsantrag. Die Hochzeit folgte im selben Jahr und fand in St. Moritz statt. Ein Jahr später kam ihr Sohn Amadeus zur Welt. Seit 2018 sind die beiden kein Paar mehr. Aktuell ist Boris mit der Londoner Risiko-Analystin Lilian de Carvalho Monteiro zusammen.

Am Dienstagabend war die 45-Jährige zu Gast in Morgans Sendung «Piers Morgan Uncensored». In dem Interview offenbarte sie, dass ihr früherer Mann zwar eine Strafe verdient habe, sie sei jedoch der Meinung, dass zweieinhalb Jahren zu hart sind. «Ich persönlich bin natürlich voreingenommen, ich bin ein Teil der Familie» , gab sie jedoch gleichzeitig zu.

12 Orte in der Schweiz, die uns so richtig umgehauen haben – welcher ist deiner?

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Selenskyj soll im Juli in die Schweiz kommen – Vorbereitungen laufen bereits

Seit Beginn des Krieges ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Der 44-Jährige gilt als eines der Hauptziele der russischen Armee, weshalb er sich meist in einem Bunker in Kiew befindet. An die Bevölkerung richtet er sich per Videobotschaften.