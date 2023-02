Schlagersänger Tony Marshall ist tot

Vor zwei Wochen – am 3. Februar – hatte er noch seinen 85. Geburtstag feiern können. Zu dem Anlass liess er t-online mitteilen: «Ich habe noch das grosse Glück, meinen Geburtstag genau mit den Menschen zu feiern, die mich immer so genommen haben, wie ich bin.» Er geniesse die «Geborgenheit» und «das junge, heranwachsende Leben» gebe ihm Kraft. Nicht einmal zwei Wochen später ist Tony Marshall tot.

In der Öffentlichkeit tauchte er immer seltener auf, auch wenn Medien sich rege für seinen Gesundheitszustand interessierten – was Marshall durchaus als belastend empfand. 2021 aber eröffnete er noch im badischen Gaggenau eine persönliche Galerie mit Fotos, Pokalen, Medaillen, Goldenen Schallplatten und anderen Erinnerungsstücken.

Doch auch die eigene Gesundheit machte Marshall mit den Jahren immer mehr zu schaffen. Er hatte einen Herzschrittmacher und lebte mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seinen Bewegungsdrang einschränkte. Anfang 2019, kurz vor seinem Geburtstag, musste er zeitweilig ins Krankenhaus. Er überstand später eine Corona-Infektion, wegen der er als Risikopatient in eine Klinik musste, und wurde im Mai 2022 notoperiert. Aus gesundheitlichen Gründen musste er auch Konzerte und Auftritte absagen.

Privat war er ein Familienmensch: Der Vater dreier Kinder, Opa und Uropa war seit Jahrzehnten mit seiner Jugendliebe Gaby verheiratet. Seine Söhne Pascal und Marc begleiteten den Vater auf Tourneen. Mit seiner Tochter Stella engagierte Marshall sich in seiner Stiftung für Menschen mit Behinderung.

Marshall war zeitlebens ein Entertainer und feierte vor allem mit seinen Schlagerhits Erfolge. Dabei hatte der Baden-Badener ein Staatsexamen als Opernsänger, beherrschte neben Klavier und Geige vier weitere Instrumente und sang in acht Sprachen.

Mit dem Lied «Schöne Maid» wurde er 1971 zum Star. Die letzten Jahre litt Tony Marshall jedoch unter gesundheitlichen Problemen, der Risiko-Dialyse-Patient zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend im Kreis seiner Familie, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte.

Der Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend, wie eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied «Schöne Maid».

