Zum ersten Mal im Dschungelcamp: Sonja Zietlow kommen die Tränen

Ronja Brier / watson.de

Nach einer NFL-bedingt kurzen und recht ereigenislosen Folge von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» kam es an Tag 4 der RTL-Show zu einem besonders emotionalen Moment.

Dschungel-Moderatorin Sonja Zietlow ist normalerweise bekannt für ihre Sprüche und fiesen Kommentare. Auch in der aktuellen Folge kommentierte sie zum Beispiel die Prüfung der Kandidaten Alessia Herren und Sam Dylan ziemlich scharf. Als Herren etwas plan- und orientierungslos schien, wurde Zietlow ungeduldig, forderte den TV-Star direkt auf: «Alessia, jetzt mach doch mal!»

Jetzt zeigte sie jedoch auch ein ganz anderes Bild von sich. Ausgelöst wurde der emotionale Moment durch eine Szene, in der Sport-Moderator Jörg Dahlmann von seiner verstorbenen Mutter erzählte.

Jörg Dahlmann erzählt vom Tod seiner Mutter

Sie sei eine Frau, die in ihrem Leben nicht besonders viel Glück gehabt habe, sagte er. Erst sei sein Vater an Krebs gestorben. Nachdem sie jahrelang nur für die Kinder gelebt habe, habe sie erst spät wieder einen neuen Mann gefunden. Aber auch der sei schon nach zwei Jahren an Krebs verstorben.

«Die tat mir so leid», erzählte Dahlmann Becker. «Das war eine wunderbare Frau, so selbstlos.» Ausserdem erinnerte er sich, wie er seine Mutter bis zum letzten Atemzug begleitet hatte. Das sei sehr schlimm für ihn gewesen, plötzlich sei alles stumm gewesen, so Dahlmann mit Tränen in den Augen.



Lilly Becker tröstet Jörg Dahlmann. Bild: rtl

Als es kurz danach bei dem Moderator:innen-Duo im Dschungel-Studio weitergeht, wird auch Sonja Zietlow von ihren Emotionen überwältigt – und sorgt für eine Premiere bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»: Sie weint vor der Kamera. «Jetzt habe ich zum ersten Mal wirklich ein Tränchen vergossen», sagt sie und schnieft, wischt sich die Tränen aber sogleich weg und macht dann weiter wie geplant.

Der Moment erinnerte an eine traurige Szene aus dem vergangenen Jahr: Im Januar 2024 ist Sonjas Stiefmutter Nora Zietlow im Alter von 75 Jahren gestorben. Auch in der Show thematisierte sie den Verlust. «Heute möchte ich mal einen kleinen Gruss absenden, und zwar an die Belegschaft der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Vielen Dank», sagte sie damals live im TV.