International

People-News

Jeff Bridges nach Krebsdiagnose: Kopf rasiert und Hund angeschafft



People-News

Jeff Bridges nach Krebsdiagnose: Kopf rasiert und Welpen angeschafft

Jeff Bridges meldet sich knapp zwei Monate nach seiner Krebsdiagnose mit rasiertem Kopf bei seinen Fans zurück. Der Schauspieler postete am Montag auf Instagram ein Foto mit der Botschaft: «Fühle mich gut, habe meinen Kopf rasiert, habe mir ein Hundebaby – Monty – angeschafft, hatte Geburtstag, 71, Mensch». Das Foto zeigt Bridges lachend auf einem Liegestuhl mit einem kleinen Hund auf dem Schoss. Am 4. Dezember war der Schauspieler 71 Jahre alt geworden.

Mitte Oktober hatte Bridges öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. «Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, bin ich froh, dass ich ein grossartiges Ärzteteam habe und die Prognose gut ist», teilte der Oscar-Preisträger («Crazy Heart») mit. Er wolle jetzt mit der Behandlung beginnen. Neun Tage später teilte er ein Foto von sich, auf dem er an mehrere Schläuche angeschlossen ist und einen Infusionsständer festhält.

Jeff Bridges hat in rund 50 Jahren in über 90 Filmen mitgespielt. Am meisten verbunden wird er auch heute noch mit dem «Dude» aus der US-Komödie «The Big Lebowski» (1998). 2010 gewann er den Hauptdarsteller-Oscar für «Crazy Heart». (sda/dpa)

Apropos Filme: Erkennst du diese Schweizer Streifen an einer Szene?

Quiz 1. «Vitus» «Marmorera» «Der grosse Kater» «Chrieg» 2. «Uli der Knecht» «Tell» «The Ring Thing» «Dead Fucking Last» 3. «SRF Meteo – der Film» «Nachtlärm» «Grounding» «Cargo» 4. «Liebling, lass' uns scheiden» «Wilhelm Tell» «HD-Soldat Läppli» «Herr der Ringe: Die zwei Türme» – Moment, war das ein Schweizer Film? 5. «Ma vie de Courgette» «Globi und de Schatteräuber» «Max & Co.» «Lucens» 6. «Heidi» «Schellen-Ursli» «Höhenfeuer» «More Than Honey» 7. «L'Expérience Blocher» «Tyfelstei» «Das Geheimnis von Murk» «Die Schweizermacher» 8. «Tandoori Love» «Der Koch» «Jeune Homme» «Das Boot ist voll» 9. «Mais im Bundeshuus» «Cannabis» «L'Expérience Blocher» «Handyman» 10. «Nichts passiert» «Anna Göldin – die letzten Tage» «Winterdieb» «Who Killed Johnny» 11. «Sternenberg» «Brot und Steine» «Mein Name ist Eugen» «Stationspiraten» 12. «Grounding» «Der Kreis» «Snow White» «Rosie» 13. «Die Standesbeamtin» «Himmelfahrtskommando» «Achtung, Fertig, Charlie» «Winkende Menschen 3D» 14. «Electroboy» «Mary & Johnny» «Above & Below» «Der Goalie bin ig»

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Filme werden dieses Jahr 20 Jahre alt! «Filme sind eine Verblödung der Gesellschaft!» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter