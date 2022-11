People-News

Stimme von sprechendem Hut aus «Harry Potter» für immer verstummt: Leslie Phillips ist tot

Trauer um Schauspieler Leslie Phillips. Der Filmstar war durch Komödien bekannt und lieh in den «Harry Potter»-Filmen dem sprechenden Hut seine Stimme.

Britische «Harry Potter»-Fans trauern um Schauspieler Leslie Phillips. Der gebürtige Londoner, der bereits in den Dreissiger- und Vierzigerjahren Filme drehte, wurde 98 Jahre alt. Er starb am 7. November, war zuvor lange krank, wie die BBC und die Nachrichtenagentur PA berichten. Phillips' Agent habe den Medien seinen Tod bestätigt.

Phillips lieh dem sprechenden Hut der Zauberschule Hogwarts in Filmen um den Zauberschüler und seine Freunde seine Stimme – jedenfalls in der englischen Version. Einer älteren Generation ist er in Grossbritannien für seine Auftritte in der Komödienreihe «Carry On» bekannt.

Leslie Phillips 2008. Bild: keystone

Er spielte neben Meryl Streep und Bruce Willis

Der Brite spielte neben vielen internationalen Stars. Darunter etwa Meryl Streep, Robert Redford und Klaus Maria Brandauer, mit denen Mitte der Achtzigerjahre in «Jenseits von Afrika» zu sehen war. Phillips spielte auch in «Der Schakal» neben Bruce Willis und Richard Gere sowie in «Lara Croft: Tomb Raider» neben Angelina Jolie. «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2» war im Jahr 2011 dann eines seiner letzten Filmprojekte.

Phillips Ehefrau Zara Carr hat sich zu dem Tod ihres Mannes geäussert. «Ich habe einen wundervollen Ehemann verloren und die Öffentlichkeit hat einen wahrhaft grossartigen Showman verloren», sagte sie laut der britischen Boulevardzeitung «The Sun». Die Fans haben ihn sehr geliebt, wo immer er auftauchte, haben sie ihn umringt, so Carr weiter. Sie war seit 2013 mit Phillips verheiratet. Für ihn war es die dritte Ehe. Er hat neben seiner Frau vier Kinder, die er mit seiner ersten Frau, der Schauspielerin Penelope Bartley hat hinterlassen.

