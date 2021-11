«Wir vermissen dich, Mami» – Fürstin Charlène in medizinischer Behandlung

Um ihre Privatsphäre zu wahren, werde sie nicht in Monaco behandelt, sagte ihr Ehemann Fürst Albert II. im Interview mit dem Magazin «People». An den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag Monacos am Freitag konnte sie wie angekündigt nicht teilnehmen. Auf Instagram postete die Fürstin allerdings eine wehende, weiss-rote Flagge des Fürstentums vor sonnig-bewölktem Himmel.

So steht die Schweiz in der 4. Corona-Welle im Vergleich zu Österreich und Deutschland da

Migranten an der EU-Aussengrenze: Putin spricht mit Lukaschenko

In der Krise um Tausende gestrandete Migranten in Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko erneut mit Russlands Staatschef Wladimir Putin telefoniert. Dabei sei es auch um das Telefonat Lukaschenkos mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel gegangen, teilte der Kreml am Freitag in Moskau mit.