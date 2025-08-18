Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben sich getrennt. Bild: imago/star-media

Pietro Lombardi ist wieder Single

Trennung beim deutschen Promi-Paar Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa. Der DSDS-Star und die zweifache Mutter haben ihre Beziehung beendet.

DSDS-Star Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben sich getrennt. Das gab Rypa am Sonntag (17. August) auf Instagram bekannt. «Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben», schreibt die 29-Jährige in einer Story. «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen», so Rypa weiter. Daher hätten sich die beiden dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen.

Aus Respekt gegenüber den gemeinsamen Kindern wollten sich beide nicht weiter zu den Hintergründen äussern. Lombard und Rypa haben zwei gemeinsame Söhne: Leano Romeo und Amelio. Aus erster Ehe mit Sarah Engels hat Lombardi einen weiteren Sohn: Alessio. «Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen», schreibt Rypa weiter zu der Trennung von dem Sänger.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Trennung offiziell

In der Vergangenheit hatte es bereits in der Beziehung der beiden gekriselt. Im Oktober 2024 etwa kam es zu einem Polizeieinsatz an der Villa des Paars im Kölner Nobelviertel Hahnwald, nachdem ein Streit eskaliert war. Danach konnte sich das Paar jedoch wieder zusammenraffen und seine Beziehung fortführen. Das scheint nun vorbei.

Bild aus gemeinsamen Tagen: Lombardi und Laura Rypa. Bild: keystone

Während sich Lombardi noch nicht zu der Trennung geäussert hat, drücken Fans der beiden in den sozialen Medien ihr Bedauern aus. «Finde es so schade für euch, dass ihr getrennte Wege geht», schreibt eine Followerin unter einem Beitrag von Rypa. «Wünsche dir und den Kindern alles Gute.» «Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Kraft für diese Zeit», schreibt ein weiterer Fan. «Manchmal verlangt das Leben Schritte, die schwerfallen – und doch notwendig sind.»

