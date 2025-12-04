wechselnd bewölkt
Indien

Putin trifft zu Staatsbesuch in Indien ein

FILE - Indian Prime Minister Narendra Modi, right, hugs Russian President Vladimir Putin before their meeting in New Delhi, India, on Oct. 5, 2018. (AP Photo/Manish Swarup, File) Narendra Modi,Vladimi ...
Der indische Premierminister Narendra Modi (rechts) umarmt den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Neu-Delhi 2018.Bild: keystone

04.12.2025, 15:4404.12.2025, 15:46

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Indien eingetroffen. Nach seiner Landung am Abend (Ortszeit) in Delhi wurde Putin von Premierminister Narendra Modi auf dem Flughafen mit einer freundschaftlichen Umarmung begrüsst, wie indische Sender berichteten. Es ist Putins erster Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren. Zuletzt gastierte der Kremlchef Ende 2021 in Indien.

Men walk past a billboard with portraits of Indian Prime Minister Narendra Modi, right, and Russian President Vladimir Putin, hours before the scheduled arrival of the latter in New Delhi, India, Thur ...
Männer gehen an einer Plakatwand mit Porträts des indischen Premierministers Narendra Modi (rechts) und des russischen Präsidenten Wladimir Putin vorbei, wenige Stunden vor dessen geplanter Ankunft in Neu-Delhi.Bild: keystone

Nach einem gemeinsamen privaten Abendessen werden beide am Freitag zum 23. indisch-russischen Gipfeltreffen erneut zusammenkommen. Bei den geplanten Gesprächen stehen die Beziehungen zwischen beiden Ländern, darunter in den Bereichen Handel und Energie, im Vordergrund. Beide Seiten streben einen Ausbau ihrer «besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft» an.

Indien gehört zu den grössten Abnehmern von russischem Öl. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf finanziert Russland auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dessen Beendigung Modi immer wieder gefordert hat. (sda/dpa)

