Influencerin Jacky Oh ist tot

Sie war Influencerin, Unternehmerin, Schauspielerin und dreifache Mutter. Jetzt trauern ihre Angehörigen und Fans um Jacky Oh.

US-TV-Star Jacky Oh ist tot. Mit nur 32 Jahren starb die Influencerin, die durch die MTV-Sketch- und Rap-Battle-Show «Wild 'N Out» bekannt wurde. Dies ist dem offiziellen Instagram-Account des Formates zu entnehmen.

Zu einem Bild von Jacky Oh heisst es da, man sei «zutiefst traurig» über ihren Tod. Jacky Oh sei «ein talentiertes Mitglied der 'Wild 'N Out'-Familie [gewesen], dessen Einfluss wir für immer schätzen und vermissen werden». Ausserdem wird sie «liebevolle Freundin und geliebte Kollegin» genannt. Schliesslich ist zu lesen: «Vor allem aber war sie eine grossartige Mutter von drei wunderbaren Kindern.»

Das amerikanische Promiportal «TMZ» will Details wissen. Die Seite beruft sich auf Jacky Oh nahestehende Quellen, denen zufolge sie diese Woche Mittwoch in Miami starb. Eine Todesursache sei derzeit noch nicht bekannt, doch kurz vor ihrem Tod habe sich Jacky Oh, die mit bürgerlichem Namen Jacklyn Smith hiess, einem Schönheitseingriff unterzogen.

Jacky Oh war mit dem YouTuber und «Wild 'N Out»-Gastgeber DC Young Fly liiert, den sie 2015 in der Show kennengelernt hatte. Nachdem das Format sie bekannt gemacht hatte, wurde Jacky Oh auch als Unternehmerin tätig. Sie gründete unter anderem ihr eigenes Lipgloss-Label. Seit Anfang des Jahres war sie ausserdem als Maklerin im US-Bundesstaat Georgia tätig.

Jacky Oh und DC Young Fly haben drei gemeinsame Kinder, die nun ohne ihre Mutter aufwachsen müssen: die Töchter Nova und Nala sowie Sohn Prince, der erst 2022 zur Welt kam. Mit ihren drei Kindern zeigte sich Jacky Oh regelmässig auf Instagram. Die beiden Töchter haben sogar schon eigene Profile. (t-online, mbo)