Polizeischutz: Bushidos Familie spürt Folgen

Bis heute ist die Gefahr für die prominente Familie nicht vorbei. Daher denken Ferchichi und ihr Mann übers Auswandern nach. «Wir reden da viel drüber und eine Option wäre es auf jeden Fall. Wir würden auch dort Massnahmen in die Wege leiten und mit Sicherheit nicht ungeschützt irgendwohin gehen», so die Schwester von Sängerin Sarah Connor.

Aufgrund des Prozesses um Bushidos ehemaligen Manager und Clanführer Arafat Abou-Chaker hat der Rapper seit ein paar Jahren Polizeischutz. Im RTL-Format «Gala» gewährt seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi nun Einblicke in den Alltag mit den Personenschützern, vor allem in Bezug auf ihre Kinder .

So wollen konservative Bundesstaaten nun alle Abtreibungen verbieten

Nach dem Ende des nationalen Rechts auf einen Schwangerschaftsabbruch geht der Kampf weiter. Konservative Aktivistinnen und Aktivisten wollen Schlupflöcher stopfen.

Die amerikanische Rechte wittert Morgenluft. Nach der Entscheidung des Supreme Courts, das seit fast 50 Jahren geltende Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu kippen, streben Konservative ein nationales Abtreibungsverbot an. So sagte der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, der mit einer Kandidatur bei der nächsten Präsidentenwahl liebäugelt, in einer ersten Reaktion: «Wir dürfen nicht ruhen, bis die Unantastbarkeit des Lebens wieder in jedem Staat des Landes im Zentrum des amerikanischen Rechts steht.»