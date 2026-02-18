Nebel-1°
Shia LaBeouf in New Orleans festgenommen

US-Schauspieler Shia LaBeouf ist in New Orleans festgenommen worden.
Dem 39-Jährigen werde vorgeworfen, zwei Personen angegriffen zu haben, teilte die örtliche Polizei mit. Er solle nun wegen Körperverletzung belangt werden. Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall am Rande eines Karnevalsfests ereignet haben. Eine dpa-Anfrage an das Management des Schauspielers blieb zunächst unbeantwortet.

Shia LaBeouf poses for photographers upon arrival at the premiere of the film &#039;The Phoenician Scheme&#039; at the 78th international film festival, Cannes, southern France, Sunday, May 18, 2025. ...
Sorgt immer wieder für Skandale. Shia LaBeouf.Bild: keystone

Die Polizei wurde demnach in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) wegen eines Angriffs auf zwei Männer verständigt. LaBeouf habe in einer nicht näher bezeichneten Einrichtung für Unruhe gesorgt. Ein Mitarbeiter habe versucht, den Schauspieler des Lokals zu verweisen. LaBeouf habe den Mann dann mehrfach mit «geballten Fäusten» geschlagen und später einer weiteren Person auf die Nase geschlagen. Der Schauspieler sei später zur Behandlung unbekannter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und nach seiner Entlassung festgenommen worden.

Der «Transformers»-Star macht immer wieder mit Skandalen von sich reden. Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 wegen physischen und emotionalen Missbrauchs. Laut «Hollywood Reporter» soll die Klage im September vor Gericht kommen. La Beouf hatte verletzendes Verhalten eingeräumt, bestreitet aber die konkreten Vorwürfe. (sda/dpa)

