Füristin Charlène ist wieder in Monaco

Fürstin Charlène ist endlich wieder zu Hause. Die Monarchin kehrte nach langer Abstinenz nach Monaco zurück. Ob das reicht, um die Gerüchte um mögliche Eheprobleme mit ihrem Mann Fürst Albert zu besänftigen?

Bild: keystone

Es waren turbulente Monate für Fürstin Charlène . Über viele Wochen war sie in ihrer alten Heimat Südafrika, musste dort wegen einer Ohrenentzündung behandelt werden und konnte nicht zu ihrer Familie nach Monaco zurückreisen. Dann checkte sie im November in eine Schweizer Klinik ein, nur nach Monaco reiste sie noch immer nicht. Stets hiess es, dass die Monarchin bald wieder daheim sein sollte. Und bei jeder Verzögerung wurde über den Zustand der Ehe von Charlene und ihrem Mann Fürst Albert spekuliert. Doch jetzt gibt es die lang erwarteten freudigen News: Die 44-Jährige ist seit dieser Woche wieder in Monaco! Das teilte der Palast in einem Statement mit, welches dem «People»-Magazin vorliegt.

Seit November in Behandlung

Die 44-Jährige solle sich in den nächsten Wochen vollständig erholen. Anschliessend werde sie ihre offiziellen Aufgaben «schrittweise» wieder übernehmen. Fürstin Charlène war seit Mitte November des vergangenen Jahres in Behandlung. Das bestätigte der Fürst damals der internationalen Presse, nachdem bekannt geworden war, dass seine Ehefrau in einer Klinik fernab des Fürstentums ist.

Man habe gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Sie leide an Erschöpfung, sowohl emotional als auch körperlich, so der Fürst. Die Fürstin war erst Anfang November nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Südafrika nach Monaco zurückgekehrt. Eigentlich war nur ein wenige Tage dauernder Besuch in ihrem Geburtsland geplant. Nach einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion verboten ihr die Ärzte allerdings eine Flugreise, weswegen sie sich vor Ort auskurieren musste und nicht zu ihrer Familie zurückkehren konnte.

