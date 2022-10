«Macht mir ernsthaft Sorgen»: Bühnen-Video von Katy Perry sorgt für Aufregung

Bereits 2020 brach Katy Perry am Set der Casting-Show «American Idol» zusammen. Grund war ein Gasleck im Gebäude. «Ich habe leichte Kopfschmerzen. Oh, es ist schlecht, es ist wirklich schlecht», hatte die damals 35-Jährige noch gesagt, bevor sie den Halt verlor.

Nun macht aber ein ganz anderes Video die Runde. Während einer Performance zieht das rechte Auge der Sängerin alle Aufmerksamkeit auf sich. Wie es scheint, schliesst sich nämlich das Lid mehrfach ungewollt, flackert skurril auf und zu. Die Sängerin berührt daraufhin die Stelle, um ihr Auge zu öffnen, doch das macht, was es will und blinzelt weiter unkontrolliert.

Schillernde und aussergewöhnliche Outfits, ein kurioses Bühnenbild und ein begeistertes Publikum – nichts Ungewöhnliches für ein Katy-Perry-Konzert. Seit 2021 begrüsst die Sängerin regelmässig ihre Fans in Las Vegas. Bei einer dieser Performances in der Casino-Hauptstadt Amerikas löste der Popstar aber anstelle von Euphorie grosse Sorge aus. Der Grund: ihr Gesundheitszustand. Die Konzertbesucher:innen vor Ort und später auch die Fans im Netz zeigen sich schockiert.

Naturschützer bringen den Tod von Zehntausenden Delfinen im Schwarzen Meer mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung.

Die russische Invasion in der Ukraine bringt nicht nur grosses menschliches Leid mit sich - sondern auch tierisches. So unter anderem auch in der Schwarzmeerregion, wo seit Kriegsbeginn Tausende tote Delfine an die ukrainische Küste geschwemmt wurden, wie lokale Natur- und Tierschutzorganisationen melden.