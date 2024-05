König Charles zeigt sich beim Pferderennen

Am Freitag erschien er beim Pferderennen in Epsom. Dort trat auch Charles' und Camillas Pferd Treasure an, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Das Tier sei von Charles' Mutter, Königin Elizabeth II., gezüchtet worden, die eine leidenschaftliche Pferdebesitzerin und Anhängerin von Pferderennen war. Das Pferd setzte sich bei dem Rennen allerdings nicht durch und belegte einen hinteren Platz. Sein Name Treasure bedeutet übersetzt Schatz. (dab/sda/dpa)

Neue Pendler-Statistik zeigt, welche Verkehrsmittel in der Schweiz am beliebtesten sind

Quertreiber Manchin verlässt die demokratische Partei

Der prominente US-Senator Joe Manchin hat seinen Rückzug aus der demokratischen Partei angekündigt und will demnächst als unabhängiger Politiker auftreten. Der Schritt wirft Fragen über seine politischen Ambitionen auf. «Mein Engagement, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um unser Land zusammenzuführen, hat mich dazu veranlasst, mich als Unabhängiger ohne Parteizugehörigkeit registrieren zu lassen», kündigte der 76-Jährige am Freitag an. Manchin galt bisher als Quertreiber bei den Demokraten und hat in vergangenen Jahren regelmässig Schlagzeilen damit gemacht, dass er Vorhaben seines Parteikollegen, US-Präsident Joe Biden, im Senat blockierte.