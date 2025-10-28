Video: watson/Emanuella Kälin

Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es

Für viele bleibt es ein Traum, für unsere Volontärin Flavia wird er heute Realität: Sie darf in der First Class mitfliegen – und zwar beim allerersten Passagierflug des neuen Airbus A350 der Swiss nach Mallorca und wieder zurück. Drei Suiten gibt es in der luxuriösen Kabine, eine davon ist für Flavia reserviert.

Der A350-900 ersetzt nach und nach ältere Langstreckenflugzeuge der Airline. Bevor der Jet auf interkontinentalen Routen eingesetzt wird, fliegt Swiss ihn vorerst auf Kurzstrecken, um ihre Pilotinnen und Piloten mit dem neuen Flugzeug vertraut zu machen.

Laut Swiss verbraucht der A350 weniger Treibstoff, stösst weniger CO₂ aus und ist leiser als seine Vorgänger.

Wie Flavia den besonderen Flug erlebt hat und wie es sich in der Luxus-Kabine fliegt, seht ihr im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

