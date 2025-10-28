freundlich12°
Swiss-A350: So läuft ein First-Class-Flug ab

Video: watson/Emanuella Kälin

Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es

28.10.2025, 11:0128.10.2025, 11:18
Flavia Kälin
Flavia Kälin
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Für viele bleibt es ein Traum, für unsere Volontärin Flavia wird er heute Realität: Sie darf in der First Class mitfliegen – und zwar beim allerersten Passagierflug des neuen Airbus A350 der Swiss nach Mallorca und wieder zurück. Drei Suiten gibt es in der luxuriösen Kabine, eine davon ist für Flavia reserviert.

Der A350-900 ersetzt nach und nach ältere Langstreckenflugzeuge der Airline. Bevor der Jet auf interkontinentalen Routen eingesetzt wird, fliegt Swiss ihn vorerst auf Kurzstrecken, um ihre Pilotinnen und Piloten mit dem neuen Flugzeug vertraut zu machen.

Laut Swiss verbraucht der A350 weniger Treibstoff, stösst weniger CO₂ aus und ist leiser als seine Vorgänger.

Wie Flavia den besonderen Flug erlebt hat und wie es sich in der Luxus-Kabine fliegt, seht ihr im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

Mehr Videos:

Ein Tag im Leben einer Pilotin

Video: watson/Emanuella Kälin, Delia Klo

Swiss-Flugzeug spuckt auf Piste in Boston Flammen und muss Start abbrechen

Video: watson/hanna dedial

Gratis Upgrade gibt es nicht! Swiss-Pilot gibt Einblicke ins Cockpit ✈️

Video: watson/aya baalbaki
Die neue First Grand Suite der Swiss
1 / 8
Die neue First Grand Suite der Swiss

Die Swiss hebt das Luxus-Fliegen noch eine Stufe höher.
quelle: swiss
Der König von Thailand fliegt sein Flugzeug selbst
Video: watson
