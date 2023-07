People-News

US-Serienstar Andrea Evans ist tot

Sie spielte in den erfolgreichsten Soaps Amerikas mit und galt als TV-Ikone. Nun ist Andrea Evans im Alter von 66 Jahren gestorben.

«Schatten der Leidenschaft», «Reich und schön», «Liebe, Lüge, Leidenschaft», «Passions» – seit Jahrzehnten zählen diese Seifenopern zu den erfolgreichsten im amerikanischen Fernsehen. Andrea Evans war in allen zu sehen. Teilweise über mehrere Hundert Folgen hinweg verkörperte die Schauspielerin Rollen in den Serien. Ende der Siebzigerjahre wurde sie als intrigante Tina Lord in «Liebe, Lüge, Leidenschaft» berühmt und blieb dem Soap-Genre treu.

Andrea Evans: Die Schauspielerin ist tot. Bild: www.imago-images.de

In den USA gilt sie als TV-Ikone. Dementsprechend gross ist die Trauer um Andrea Evans. Sie starb am Sonntag im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das bestätigte ihr enger Freund und Kollege Don Carroll dem Branchenmagazin «Deadline». In den sozialen Medien brach daraufhin eine Welle der Trauer los. Bei Twitter und Co. erinnern zahlreiche Fans an die legendären Rollen der Schauspielerin.

Die in Aurora, Illinois, geborene Evans nahm bereits in jungen Jahren an Schönheitswettbewerben teil und stand auf regionalen Theaterbühnen, bevor sie Ende der Siebzigerjahre als Statistin in Brian De Palmas Horrorklassiker «The Fury» und weiteren kleinen Rollen in Hollywoodproduktionen auftrat. Die berühmte Soap-Casting-Direktorin Mary Jo Slater wurde auf sie aufmerksam und besetzte sie für «Liebe, Lüge, Leidenschaft» – ihr grosser Durchbruch.

Stalker zwang sie zum Rückzug aus der Öffentlichkeit

Anfang der Achtzigerjahre verliess Evans die Serie und stieg als Patty Williams bei «Schatten der Leidenschaft» ein. 1985 kehrte sie in ihre Paraderolle der Tina Lord zurück, für die sie Emmy-nominiert wurde. Doch dann stieg Evans abrupt aus der Soap aus und zog sich fast zehn Jahre lang aus der Öffentlichkeit zurück. Erst später gab sie den Grund dafür bekannt: Sie wurde von einem Stalker belästigt, der ihr unter anderem Morddrohungen mit Blut schrieb.

Der Mann wurde schliesslich festgenommen, Evans nahm wieder vereinzelt Schauspielrollen an, doch die Angst «hat mich für immer verändert», sagte sie 2008 in einem Interview. Im selben Jahr kehrte sie zu «Liebe, Lüge, Leidenschaft» zurück, war bis 2011 erneut als Tina Lord zu sehen. Zuletzt spielte Evans in der Amazon-Prime-Serie «The Bay» mit.

Die Schauspielerin hatte vor einigen Jahren publik gemacht, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde und sie sich Behandlungen unterzog. Sie hinterlässt ihren Ehemann Steve Rodriguez und ihre Tochter Kylie. (t-online, jdo)