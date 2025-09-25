bedeckt, wenig Regen10°
International
People-News

Rihanna ist zum dritten Mal Mami

Rihanna ist zum dritten Mal Mami – dieses Mal ist es (wohl) ein Mädchen

R&B-Ikone Rihanna und ihr Mann, Rapper A$AP Rocky, sind zum dritten Mal Eltern geworden. Nach zwei Söhnen gab es dieses Mal (vermutlich) ein Mädchen.
25.09.2025, 01:3425.09.2025, 01:36

Das Musikerpaar gab die Geburt auf Instagram bekannt. Das Baby bekam den Namen Rocki Irish Mayers und ist bereits am 13. September zur Welt gekommen. Dass es ein Mädchen ist, schreibt die 37-Jährige nicht explizit, jedoch lassen die in Rosa gehaltenen Details auf dem Foto und im Text darauf schliessen.

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky, dessen Nachname Mayers ist, sind bereits Eltern von zwei Söhnen. RZA ist drei Jahre alt, Riot Rose kam 2023 Jahr zur Welt. Noch vor kurzem befeuerte der Vater die Spekulationen, als er sagte, er wünsche sich dieses Mal unbedingt ein Mädchen. Er und seine Frau würden dafür beten – der Wunsch wurde erhört.

epa12117551 ASAp Rocky attends the premiere of &#039;Highest 2 Lowest&#039; during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 19 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. ...
Dürfte glücklich mit dem Geschlecht seines dritten Kindes sein: Rihannas Partner A$AP Rocky.Bild: keystone

(con)

Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
