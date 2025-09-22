bedeckt, wenig Regen14°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand

CEO Magdalena Martullo-Blocher spricht an der Bilanzmedienkonferenz zum Halbjahresabschluss der Ems Chemie, am Freitag, 12. Juli 2024, in Domat/Ems. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Magdalena Martullo-Blocher stellt sich quer bezüglich EU-Verträgen..Bild: keystone

Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand

Mit 69:1 Stimmen bei zwei Enthaltungen sagte der Vorstand des Wirtschaftsverbandes Ja zur Vernehmlassungsantwort für die Verträge mit der EU. Das Nein kam von der SVP-Nationalrätin – mit Folgen.
22.09.2025, 05:5322.09.2025, 05:53
Othmar von Matt / ch media

Die Stellungnahme, die Scienceindustries am Freitag, 5. September, veröffentlichte, war unmissverständlich. Unter dem Titel «Scienceindustries sagt Ja: Bilaterale III sichern Stabilität» schrieb der Wirtschaftsverband für Chemie, Pharma und Life Sciences, das Paket mit der EU «schafft Planungssicherheit, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und sichert Wohlstand und Arbeitsplätze».

Scienceindustries sprach gar von einem «Grundsatzentscheid für die Schweiz» – und zitierte Präsidentin Annette Luther. «Gerade als kleines Land ist die Schweiz auf eine regelbasierte Ordnung angewiesen, die den Parteien unabhängig ihrer Grösse Gleichberechtigung sichert», sagte sie.

«In geopolitisch unsicheren Zeiten sind stabile, verlässliche Beziehungen zur EU von existenzieller Bedeutung.»

Eine deutliche Anspielung an den Zollstreit mit den USA.

Die geteilte Stimme von Scienceindustries

Am selben Freitag entschied auch der Vorstand von Economieuisse über seine Vernehmlassungsantwort zum neuen EU-Paket. Scienceindustries ist Mitglied des Dachverbands und sitzt mit zwei Vertreterinnen im Vorstand: Annette Luther und Magdalena Martullo-Blocher. Die SVP-Nationalrätin ist seit 2004 Mitglied des Vorstandes von Scienceindustries und leitet deren Ausschuss Wirtschaftspolitik. Seit 2017 sitzt sie für den Verband im Vorstand von Economiesuisse.

An jenem Freitag sagte der Economiesuisse-Vorstand klar Ja zur  Vernehmlassung bei den EU-Verträgen – mit 69:1 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Das Nein stammte von Martullo-Blocher.

Da geschah Ungewöhnliches. Annette Luther meldete sich zu Wort. Martullo-Blocher habe nicht im Namen von Scienceindustries abgestimmt, betonte sie vor versammelter Runde. Eine Klarstellung, die als Rüge verstanden werden kann.

Martullo-Blochers Rolle im Vorstand von Economiesuisse ist umstritten. Sie sei «nicht die beste Besetzung für den Einsitz von Scienceindustries im Vorstand von Economiesuisse», hatte FDP-Nationalrat Simon Michel schon im März in der «SonntagsZeitung» gesagt. Die Fortsetzung des bilateralen Wegs sei für die Chemie- und Pharmabranche elementar.

Simon Michel, FDP-SO, spricht zur Beziehung der Schweiz zur EU, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 9. September 2024 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Hält Martullo-Blocher für «nicht die beste Besetzung» im Vorstand von Economiesuisse. FDP-Nationalrat Simon Michel.Bild: keystone

Sowohl bei Scienceindustries wie bei Economiesuisse hält man sich bedeckt zum Vorfall. «Wir erachten die dort geführten Gespräche als vertraulich», schreibt Scienceindustries.

Magdalena Martullo-Blocher wiederum bestätigt über ihren persönlichen Mitarbeiter, dass sie Nein gesagt habe zur EU-Vernehmlassung. Für die Begründung verweist sie auf ihren Podcast «7 Thinking Steps zum EU-Vertragspaket». (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
2
Charlie Kirk wird mit einer Gedenkfeier geehrt, wie es sie wohl noch nie gab
3
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
4
Auch Portugal erkennt Palästina als Staat an
5
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
Meistgeteilt
1
5 Tote bei Angriff im Libanon+++ Netanjahu droht mit «Antwort» auf Palästina-Anerkennung
2
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
3
History Porn Teil CIX: Geschichte in 34 Wahnsinns-Bildern
4
Ich war zum ersten Mal im Spital: Tausend Dank an alle, die mich geflickt haben!
5
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
Einsatzkräfte bergen abgestürztes Flugzeug aus dem Zugersee
Das Wasserflugzeug, das am Freitag bei einer Flugschau in den Zugersee abstürzte, ist am Abend geborgen worden. Es konnte bei Cham ZG aus zehn Metern Tiefe angehoben und ans Ufer befördert werden.
Zur Story