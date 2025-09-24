Die Zukunft von Sandro Schmid ist noch offen. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler

Wohl noch nie hat so vielen Teams so wenig für den Meistertitel gefehlt. Aber der Markt ist blockiert und wahrscheinlich nur ein einziger Spieler hat das Potenzial, um für die nächste Saison das fehlende Teilchen zu einem Meisterpuzzle zu sein: Gotterons Sandro Schmid.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Kino: Ein «Blockbuster» ist ein extrem erfolgreicher und massenwirksamer Film. Übertragen auf unser Hockey: Ein «Blockbuster-Transfer» ist ein Klubwechsel eines Spielers, der das Potenzial hat, die Landkarte der Liga zu verändern. Beispiele: Der Wechsel von Leonardo Genoni von Davos nach Bern und von Bern nach Zug. Die Wechsel von Denis Malgin von Omsk zu den ZSC Lions, Sven Andrighetto von Colorado zu den ZSC Lions, Andrea Glauser von Lausanne nach Fribourg.

Leonardo Genoni sorgte in seiner Karriere bereits für zwei «Blockbuster-Wechsel». Bild: keystone

Solche «Blockbuster-Wechsel» werden immer seltener. Weil die Sportchefs ihre wichtigsten Spieler mehr und mehr mit langfristigen Verträgen binden und so den Markt blockieren. Sven Andrighetto (bis 2029), Denis Malgin (2028), Dominik Egli (2032), Connor Hughes (2031), Theo Rochette (2031), Stephane Charlin (2028), Andrea Glauser (2032), Christophe Bertschy (2029), Sandro Aeschlimann (2031), Ken Jäger (2033) oder Lukas Frick (2030) sind ein paar Beispiele.

Der Trend zu langfristigen Verträgen stabilisiert die Hierarchie: Es wird in den nächsten zwei Jahren nahezu unmöglich, durch Transfers ein Team zu einem Meisterkandidaten aufzurüsten. Wer die letzten Jahre auf dem Transfermarkt zu passiv war, wie etwa der SCB, muss nun büssen.

Noch sind wir im Monat September. Aber bereits ist auf die nächste Saison nur noch ein einziger Schweizer Spieler mit dem Potenzial zum «Blockbuster-Transfer» zu haben. Gotterons Sandro Schmid. Erst 25, schon WM-Silberheld und aktuell mit einem Punkt pro Spiel in der zentralen Position eines Mittelstürmers.

Auf den Punkt gebracht: Will Gotteron Meister werden, dann ist eine Verlängerung unabdingbar. Möchte Zug wieder oder Lausanne zum ersten Mal Meister werden, könnte Sandro Schmid das entscheidende Teilchen zu einem Meister-Puzzle werden – oder der perfekte Transfer für den SCB im immer aussichtsloseren Kampf gegen sein Schicksal, das «Lugano des Nordens» zu werden.

Noch vor 15 Jahren wäre die Sache einfach gewesen: Wer am meisten zahlt, bekommt den Zuschlag. Doch so ist es schon lange nicht mehr. Heute sind so viele Klubs wie noch nie dazu in der Lage Spitzensaläre zu bezahlen (der SCB, Servette, Lausanne, Davos, Zug, Gottéron, die ZSC Lions, Lugano).

Wer sich den Arbeitgeber aussuchen kann wie Sandro Schmid, achtet auf die «weichen» Faktoren und eine Differenz von 20'000 oder 30'000 Franken Differenz in der Offerte ist nicht mehr entscheidend: Wer ist Trainer? Passt mir die Spielkultur? Welche Rolle kann ich übernehmen? Habe ich die Möglichkeit, um den Titel zu spielen? Wie gut ist die Infrastruktur? Wie steht es um die Lebensqualität? Gibt es attraktive Arbeitsplätze für meine Partnerin?

Kein Wunder also vertröstet der Agent von Sandro Schmid (er hat kürzlich auch die Rückkehr von Dominik Egli nach Davos eingefädelt) alle Interessenten: Es sei noch gar nichts entschieden und ernsthafte Gespräche seien noch nicht geführt worden. Sandro Schmid ist bisher klug beraten worden und hat drei Weiterbildungsjahre in Schweden absolviert, bevor er 2019 zu Gotteron zurückkehrte. Der Klub ist auf einer Mission: Zum ersten Mal Meister werden. Die Transfers von Christoph Bertschy, Andrea Glauser, Yannick Rathgeb, Ludvig Johnson, Attilio Biasca und Ludovic Waeber (kommt nächste Saison) sind kluge Investitionen in eine künftige Meistermannschaft.

Fribourg möchte endlich Meister werden. Bild: keystone

Aber sie verlieren massiv an Wert, wenn Sandro Schmid am Ende der Saison gehen sollte. Die Chancen, dass Sandro Schmid der bestbezahlte Schweizer Spieler in der Geschichte der National League wird, stehen gut. Sportchefs die nicht mindestens 800'000 Franken pro Saison bieten können, haben eigentlich keine Chance.

Eine Aufstellung der Spieler mit auslaufenden Verträgen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zeigt wie schwierig der Markt ist. Es gibt bereits im September nur noch einen einzigen Spieler auf dem diesjährigen Markt mit dem Potenzial, die Landkarte der Liga zu verändern (Sandro Schmid).

Die Aufteilung in die einzelnen Kategorien mag salopp daherkommen. Aber bei Lichte besehen gehört einer ab 30 Jahren in die «Transfer-Brockenstube». Weil in diesem Alter Mehrjahresverträge angestrebt werden, die unweigerlich ins «Brockenstuben-Alter» führen. Die vielen Graubärte auf dem Markt zeigen, dass Spieler heute viel länger und meistens problemlos ein hohes Niveau halten als noch vor 20 Jahren.

So wie man alte Bäume allerdings nicht mehr verpflanzen sollte, wechseln Spieler im höheren «Brockenstuben-Alter» nur noch selten das Team – und wenn, dann kehren sie zu ihrem Stammklub zurück (Raphael Diaz). Die «Brockenstübeler» können wertvolle Ergänzungsspieler sein (wie Reto Schäppi in Kloten).

Reto Schäppi wechselte in der letzten Saison vom ZSC zu Rivale Kloten. Bild: keystone

Leitwölfe, die ein Team zu meisterlichen Ehren zu tragen vermögen, sind sie in der Regel nicht. Spielerpersönlichkeiten wie Yannick Weber (ZSC), der in den ZSC-Meisterteams und beim Triumph in der Champions League noch nach dem 35. Geburtstag eine zentrale Rolle spielte oder Leonardo Genoni, der mit 37 die Schweiz soeben in den WM-Final gehext und bester WM-Goalie geworden ist, sind die Ausnahme, nicht die Regel.

Dass das mit Abstand grösste Angebot an Spielern mit auslaufenden Verträgen auf dem aktuellen Transfermarkt aus der «Brockenstube» kommt, zeigt noch etwas: Mit 14 Teams ist die höchste Liga zu gross und die Nachfrage nach guten Schweizer Spielern ist so rege, dass es noch nie in unserer Geschichte einen so guten Markt für Graubärte gegeben hat wie heute.

Spieler, die noch zu haben sind (Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Torhüter Verteidiger Stürmer

Torhüter

First

Keiner

Business

Akira Schmid (25), Las Vegas/NHL

Economy

Keiner

Talent

Luis Janett (25), Biel

Loic Galley (23), Gottéron

Brockenstube

Niklas Schlegel (31), Lugano

Luca Boltshauser (32), Langnau

Benjamin Conz (34), Ajoie

Damiano Ciaccio (36), Ajoie

Sandro Zurkirchen (35), Bern.

Tim Wolf (33), Zug.

Verteidiger

First

Keiner

Business

Nico Gross (25), Davos

Economy

Luca Capaul (26), Lakers

Simon Seiler (28), Gottéron

Valentin Pilet (29), Ajoie

Bastien Pouilly (29), Ajoie

Thomas Thirry (28), Ajoie

David Barandun (25), Davos

Enzo Guebey (26), Davos

Talent

Mika Henauer (26), Lakers

Giancarlo Chanton (22), Servette

Eric Schneller (20), Servette

Daniil Ustinkov (19), ZSC Lions

Timo Bünzli (20), ZSC Lions

Brockenstube

Robin Grossmann (38), Biel

Miro Zryd (30), Biel

Zaccheo Dotti (32), Ambri

Jesse Zgraggen (32), Ambri

Samuel Erni (34), Langnau

Claude-Curdin Paschoud (31), Langnau

Jannik Fischer (35), Ajoie

Nicolas Steiner (34), Kloten

Leandro Profico (35), Kloten

Patrick Geering (35), ZSC Lions

Dario Trutmann (33), ZSC Lions

Yannick Weber (37), ZSC Lions

Samuel Kreis (31), Bern

Raphael Diaz (39), Zug

Dominik Schlumpf (34), Zug

Raphael Diaz ist zurück beim EV Zug. Bild: keystone

Stürmer

First

Sandro Schmid (23), Gotteron

Business

Rico Gredig (20), Davos

Simon Knak (23), Davos

Phlipp Kuraschew (25), San Jose/NHL

Economy

Dominic Zwerger (29), Ambri

Chris Egli (24), Davos

Marco Zanetti (23), Lugano

Jeremi Gerber (25), Fribourg

Elvis Schläpfer (24), Ajoie

Kevin Bozon (29), Ajoie

Keijo Weibel (24), Kloten

Harrison Schreiber (24), Kloten

Keanu Derungs (25), Kloten

Deniss Smirnovs (26), Kloten

Raphael Prassl (27), Lausanne

Jerome Bachofner (24), Langnau

Talent

Jonas Taibel (21), Lakers

Leo Braillard (20), Biel

Jérémie Bärtschi (23), Biel

Manix Landry (22), Ambri

Tim Muggli (22), Ambri

Kevin Etter (22), Fribourg

Kevin Nicolet (22), Fribourg

Dario Allenspach (23), Langnau

Joshua Fahrni (22), Langnau

Thierry Schild (20), Bern

Colin Lindemann (20), Zug

Nando Eggenberger (25), Zug

Joel Henry (22), ZSC Lions

Daniel Olsson (20), ZSC Lions

Endo Meier (20), ZSC Lions

Julian Parree (22), Davos

Brockenstube

Yannick-Lennart Albert (31), Lakers

Dominic Lammer (32), Lakers

Dario Bürgler (37), Ambri

Daniele Grassi (32), Ambri

Julien Sprunger (39), Gottéron

Julian Schmutz (31), Langnau

Reto Schmutz (32), Ajoie

Jeremy Wick (36), Ajoie

Nolan Diem (32), Kloten

Steve Kellenberger (39), Kloten

Simon Moser (36), Bern

Floran Douay (30), Lausanne

Josh Jooris (35), Servette

Marc Antoine Pouliot (40), Servette

Fabrice Herzog (30), Zug

Mike Künzle (32), Zug

Denis Hollenstein (35), ZSC Lions

Chris Baltisberger (33), ZSC Lions

Gaetan Haas (33), Biel

Enzo Corvi (32), Davos

Hier verpasst du keinen Wechsel: Fliegender Wechsel Palve bis Ende November beim EHC Kloten +++ Lakers verpflichten Pilut