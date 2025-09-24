Picdump 158 – in dubio pro Memes
Heute ist alles anders.
Sergio weilt im Urlaub, ihr müsst mit Frau Sigrist vorliebnehmen. Die Titelbild-Idee ist so eine Sache und Walliserdütsch gibt es heute auch nicht (Ich kennt' euch Schwäbisch abiede, wenn des jemand wolle tät. Heilig's Blechle!) ...
Aber: Hauptsache Memes! Und ganz viel Freude und Wir-Gefühl.
Und nun zu der Sache mit dem Titelbild:
Das sollte es beinhalten:
«Ein Axolotl, es sollte erleuchtet sein und vielleicht ein Einhorn haben und Liebe in sich tragen. Allenfalls spielt es Harfe? Es muss in weissen Laken gekleidet sein wie Uriella. Das ist meine Vorstellung von Friedlichkeit. Vielleicht sollte es ein holländisches Axolotl sein.» (sic!)
So soll das Werk heissen:
«liefde in vrede»
Die Idee kam von:
watson-Chef Maurice Thiriet
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:
Und nun: le Picdump
Wir sind ja nicht geizig, heute kommt jeder auf seine Kosten!
Wieso ist das immer so? Und warum müssen wir die Rechnung trotzdem bezahlen?
Alle meine Symptome in genau jener Sekunde, in der ich die Arztpraxis betrete
Wir sind verwirrt.
Ich mit 13 dachte, das sei da, um die Schuhe zu putzen
Ich putze meine Schuhe noch heute damit
Wer freut sich schon auf heute Abend?
Ich, wie ich nach der Arbeit nach Hause hetze, um absolut gar nichts zu tun
Wir Introvertierte Menschen haben es nicht leicht.
Ich, wie ich mich mental darauf vorbereite, mein Bett zu verlassen und mich mit Leuten zu beschäftigen
Ein kleine Witzlein für all unsere User:innen, die in der Finanz-Branche arbeiten
Ein kleines Tattoo, das eine grosse Bedeutung für mich hat
Hurra! Schlimm!
Die IT-Abteilung und der Rest der Firma, wenn das System ausfällt
Das Schlimmste.
Wenn du dich einmal gut in deinem Körper fühlst, und dann jemand sagt, dass du müde aussähst
Wie jeder weiss ...
... schützen kuschelige Decken gegen Monster. Ist so.
Ein kleiner Joke über die psychische Gesundheit von Millennials für Millennials ...
Ich will ja nicht angeben, aber meine war gratis
Angststörungen: Jetzt nur 45.00 Dollar!
Oh, noch ein Harold!
Ich habe während meiner Arbeitszeit nur zwei Modi:
1. Arbeiten, als ob mir die Firma gehört
2. Hoffen, dass sie vergessen, dass ich hier arbeite
Das würde so einiges erklären.
Böse Königinnen sind einfach Disney-Prinzessinnen, die zu lange im Kundenservice gearbeitet haben
Welch wundervoller Match! #Blackdump
Zigarettenhersteller töten ihre besten Kunden vs. Kondomhersteller töten ihre zukünftigen Kunden
Wir auch, Marshmallow, wir auch.
Röste mich/zünde mich an!
Wir reden ja gerne ein bisschen hochgestochen.
Oder hier:
Das passiert auch gerne mal mit dem Handybildschirm. 😥
Für alle Excel-Fans: Ausgezeichnet
So schnell ist es passiert.
Wie kann das bloss sein?
Es gibt nur 15 Folgen von Mr. Bean. Als Kind dachte ich, ich hätte etwa zehn Staffeln gesehen
Das wäre schlau.
Ein richtiger Smart TV würde die Lautstärke erhöhen, wenn man beginnt, Chips zu essen
Trotzdem danke.
Er: Du siehst genauso schön aus wie damals, als ich dich geheiratet habe – vs. Ich
Das scheint öfters zu passieren.
Vorsicht vor dem Katzen-Arm!
Da zoomen wir besser nochmals ran.
Bestimmt haben beide Varianten ihre Vorzüge.
Alleine Pipi machen – Pipi mit Überraschungs-Gast
Kinder sind herzallerliebst.
Ich: *Fluche die bösesten Fluchwörter*
Mein Kleinkind auf dem Rücksitz: Notiert
Apropos ...
Anstatt uns etwas über Finanzen beizubringen, haben sie uns dieses Ding spielen gelehrt
Jedes Mal ...
Jemand: schickt einen Screenshot
Ich: schaue als erstes, wie viel Akku er/sie noch hat
Los, streiten wir uns in den Kommentaren drüber!
Italiener so.
Mmmmh, Pizza Wurstel ;-)
So. Lustig.
Leute: «OMG, du musst unbedingt Friends schauen, es ist so lustig», vs. du, wie du «Friends» schaust
Und nun: Viel Spass bei der Arbeit!
Dein Gesicht, wenn jemand sagt: «Viel Spass bei der Arbeit!»