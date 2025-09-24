Picdump 158 – in dubio pro Memes

Heute ist alles anders.

Sergio weilt im Urlaub, ihr müsst mit Frau Sigrist vorliebnehmen. Die Titelbild-Idee ist so eine Sache und Walliserdütsch gibt es heute auch nicht (Ich kennt' euch Schwäbisch abiede, wenn des jemand wolle tät. Heilig's Blechle!) ...



Aber: Hauptsache Memes! Und ganz viel Freude und Wir-Gefühl.

Und nun zu der Sache mit dem Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

«Ein Axolotl, es sollte erleuchtet sein und vielleicht ein Einhorn haben und Liebe in sich tragen. Allenfalls spielt es Harfe? Es muss in weissen Laken gekleidet sein wie Uriella. Das ist meine Vorstellung von Friedlichkeit. Vielleicht sollte es ein holländisches Axolotl sein.» (sic!)

So soll das Werk heissen:

«liefde in vrede»



Die Idee kam von:

watson-Chef Maurice Thiriet



Und hier ist es:

Bild: watson/sim

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild als unser Chef (was zwar gar nicht möglich ist, aber ok.)? Lass es uns wissen!

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



Best-of Kommentarspalte:

Und nun: le Picdump

Wir sind ja nicht geizig, heute kommt jeder auf seine Kosten!

Bild: watson

Wieso ist das immer so? Und warum müssen wir die Rechnung trotzdem bezahlen?

Alle meine Symptome in genau jener Sekunde, in der ich die Arztpraxis betrete

Wir sind verwirrt.

Ich mit 13 dachte, das sei da, um die Schuhe zu putzen

Ich putze meine Schuhe noch heute damit​

Wer freut sich schon auf heute Abend?

Ich, wie ich nach der Arbeit nach Hause hetze, um absolut gar nichts zu tun

Wir Introvertierte Menschen haben es nicht leicht.

Ich, wie ich mich mental darauf vorbereite, mein Bett zu verlassen und mich mit Leuten zu beschäftigen

Ein kleine Witzlein für all unsere User:innen, die in der Finanz-Branche arbeiten

Ein kleines Tattoo, das eine grosse Bedeutung für mich hat

Hurra! Schlimm!

Die IT-Abteilung und der Rest der Firma, wenn das System ausfällt

Das Schlimmste.

Wenn du dich einmal gut in deinem Körper fühlst, und dann jemand sagt, dass du müde aussähst

Wie jeder weiss ...

... schützen kuschelige Decken gegen Monster. Ist so.

Ein kleiner Joke über die psychische Gesundheit von Millennials für Millennials ...

Ich will ja nicht angeben, aber meine war gratis

Angststörungen: Jetzt nur 45.00 Dollar!

Oh, noch ein Harold!

Ich habe während meiner Arbeitszeit nur zwei Modi:

1. Arbeiten, als ob mir die Firma gehört

2. Hoffen, dass sie vergessen, dass ich hier arbeite

Das würde so einiges erklären.

Böse Königinnen sind einfach Disney-Prinzessinnen, die zu lange im Kundenservice gearbeitet haben

Welch wundervoller Match! #Blackdump

Zigarettenhersteller töten ihre besten Kunden vs. Kondomhersteller töten ihre zukünftigen Kunden

Wir auch, Marshmallow, wir auch.

Röste mich/zünde mich an!

Wir reden ja gerne ein bisschen hochgestochen.

Oder hier:

Das passiert auch gerne mal mit dem Handybildschirm. 😥

Für alle Excel-Fans: Ausgezeichnet

So schnell ist es passiert.

Wie kann das bloss sein?

Es gibt nur 15 Folgen von Mr. Bean. Als Kind dachte ich, ich hätte etwa zehn Staffeln gesehen

Das wäre schlau.

Ein richtiger Smart TV würde die Lautstärke erhöhen, wenn man beginnt, Chips zu essen

Trotzdem danke.

Er: Du siehst genauso schön aus wie damals, als ich dich geheiratet habe – vs. Ich

Das scheint öfters zu passieren.

Vorsicht vor dem Katzen-Arm!

Da zoomen wir besser nochmals ran.

Hihi. Bild: instagram

Bestimmt haben beide Varianten ihre Vorzüge.

Alleine Pipi machen – Pipi mit Überraschungs-Gast

Kinder sind herzallerliebst.

Ich: *Fluche die bösesten Fluchwörter*

Mein Kleinkind auf dem Rücksitz: Notiert



Apropos ...

Anstatt uns etwas über Finanzen beizubringen, haben sie uns dieses Ding spielen gelehrt

Jedes Mal ...

Jemand: schickt einen Screenshot

Ich: schaue als erstes, wie viel Akku er/sie noch hat​

Los, streiten wir uns in den Kommentaren drüber!

Bild: instagram

Italiener so.

Mmmmh, Pizza Wurstel ;-)

So. Lustig.

Leute: «OMG, du musst unbedingt Friends schauen, es ist so lustig», vs. du, wie du «Friends» schaust

Und nun: Viel Spass bei der Arbeit!

​

Dein Gesicht, wenn jemand sagt: «Viel Spass bei der Arbeit!»

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

