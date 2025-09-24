Hochnebel10°
Picdump 158 bei watson – in dubio pro Memes

Picdump 158 – in dubio pro Memes

Madeleine Sigrist
Heute ist alles anders.

Sergio weilt im Urlaub, ihr müsst mit Frau Sigrist vorliebnehmen. Die Titelbild-Idee ist so eine Sache und Walliserdütsch gibt es heute auch nicht (Ich kennt' euch Schwäbisch abiede, wenn des jemand wolle tät. Heilig's Blechle!) ...

Aber: Hauptsache Memes! Und ganz viel Freude und Wir-Gefühl.

Und nun zu der Sache mit dem Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
«Ein Axolotl, es sollte erleuchtet sein und vielleicht ein Einhorn haben und Liebe in sich tragen. Allenfalls spielt es Harfe? Es muss in weissen Laken gekleidet sein wie Uriella. Das ist meine Vorstellung von Friedlichkeit. Vielleicht sollte es ein holländisches Axolotl sein.» (sic!)

So soll das Werk heissen:
«liefde in vrede»

Die Idee kam von:
watson-Chef Maurice Thiriet

Und hier ist es:
Heiliger Axolotl aka Picdump-Titelbild
Bild: watson/sim
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild als unser Chef (was zwar gar nicht möglich ist, aber ok.)? Lass es uns wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Und nun: le Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Biko
Leser-Kommentar von Biko
17.09.2025 07:17
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
17.09.2025 09:03
Wir lieben sie trotzdem über alles. Meistens jedenfalls 😄
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
17.09.2025 07:25
Selbstoptimierung - kann ich.
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
17.09.2025 09:14
🧸
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
17.09.2025 07:12
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
17.09.2025 07:08
...das triggert mich je-des-mal!
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Leser-Kommentar von NeunterMonat
17.09.2025 06:36
Und noch eines
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
17.09.2025 08:39
Ob sie sich gemeldet hat?
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
17.09.2025 07:12
🤯🤯🤯
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
17.09.2025 07:08
Lifehack 🤣
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
17.09.2025 06:41
...und ja zieht Euch wärmer an.
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Grendelbacher
Leser-Kommentar von Grendelbacher
17.09.2025 06:43
Life uhhhh.... finds a way
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
17.09.2025 07:12
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
17.09.2025 06:57
Jesus
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
17.09.2025 06:57
Nobody's perfect
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Thanos_was_right
Leser-Kommentar von Thanos_was_right
17.09.2025 07:24
Wenn man mal darüber nachdenkt, warum nicht mal versuchen?
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
17.09.2025 07:07
🫢
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
17.09.2025 07:06
...der legendäre Klaus Kinski und seine Ausbrüche 😂
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
17.09.2025 07:06
Genau so 😬
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
17.09.2025 06:58
⚒️
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
17.09.2025 06:59
Uuuhhh black
Zu: Picdump 157 – und es wurde Memes!
Bild

Und nun: le Picdump

Wir sind ja nicht geizig, heute kommt jeder auf seine Kosten!

Meme für Picdump
Bild: watson

Wieso ist das immer so? Und warum müssen wir die Rechnung trotzdem bezahlen?

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Alle meine Symptome in genau jener Sekunde, in der ich die Arztpraxis betrete

Wir sind verwirrt.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Ich mit 13 dachte, das sei da, um die Schuhe zu putzen
Ich putze meine Schuhe noch heute damit​

Wer freut sich schon auf heute Abend?

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Ich, wie ich nach der Arbeit nach Hause hetze, um absolut gar nichts zu tun

Wir Introvertierte Menschen haben es nicht leicht.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Ich, wie ich mich mental darauf vorbereite, mein Bett zu verlassen und mich mit Leuten zu beschäftigen

Ein kleine Witzlein für all unsere User:innen, die in der Finanz-Branche arbeiten

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Ein kleines Tattoo, das eine grosse Bedeutung für mich hat

Hurra! Schlimm!

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Die IT-Abteilung und der Rest der Firma, wenn das System ausfällt

Das Schlimmste.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Wenn du dich einmal gut in deinem Körper fühlst, und dann jemand sagt, dass du müde aussähst

Wie jeder weiss ...

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

... schützen kuschelige Decken gegen Monster. Ist so.

Ein kleiner Joke über die psychische Gesundheit von Millennials für Millennials ...

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Ich will ja nicht angeben, aber meine war gratis
Angststörungen: Jetzt nur 45.00 Dollar!

Oh, noch ein Harold!

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Ich habe während meiner Arbeitszeit nur zwei Modi:
1. Arbeiten, als ob mir die Firma gehört
2. Hoffen, dass sie vergessen, dass ich hier arbeite

Das würde so einiges erklären.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Böse Königinnen sind einfach Disney-Prinzessinnen, die zu lange im Kundenservice gearbeitet haben

Welch wundervoller Match! #Blackdump

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Zigarettenhersteller töten ihre besten Kunden vs. Kondomhersteller töten ihre zukünftigen Kunden

Wir auch, Marshmallow, wir auch.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Röste mich/zünde mich an!

Wir reden ja gerne ein bisschen hochgestochen.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Oder hier:

Lustige Memes für Picdump Vertretung
Bild: instagram

Das passiert auch gerne mal mit dem Handybildschirm. 😥

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Für alle Excel-Fans: Ausgezeichnet

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

So schnell ist es passiert.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Wie kann das bloss sein?

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Es gibt nur 15 Folgen von Mr. Bean. Als Kind dachte ich, ich hätte etwa zehn Staffeln gesehen

Das wäre schlau.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Ein richtiger Smart TV würde die Lautstärke erhöhen, wenn man beginnt, Chips zu essen

Trotzdem danke.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Er: Du siehst genauso schön aus wie damals, als ich dich geheiratet habe – vs. Ich

Das scheint öfters zu passieren.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Vorsicht vor dem Katzen-Arm!

Da zoomen wir besser nochmals ran.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Hihi.Bild: instagram

Bestimmt haben beide Varianten ihre Vorzüge.

Madeleines Random Memes für Picdump-Vertretung
Bild: instagram

Alleine Pipi machen – Pipi mit Überraschungs-Gast

Kinder sind herzallerliebst.

Picdumpvertretung lustige Memes
Bild: reddit

Ich: *Fluche die bösesten Fluchwörter*
Mein Kleinkind auf dem Rücksitz: Notiert

Apropos ...

Picdumpvertretung lustige Memes
Bild: reddit

Anstatt uns etwas über Finanzen beizubringen, haben sie uns dieses Ding spielen gelehrt

Jedes Mal ...

Memes für Picdumpvertretung
Bild: instagram

Jemand: schickt einen Screenshot
Ich: schaue als erstes, wie viel Akku er/sie noch hat​

Los, streiten wir uns in den Kommentaren drüber!

Memes Picdump Ersatz
Bild: instagram

Italiener so.

Mmmmh, Pizza Wurstel ;-)

So. Lustig.

Lustige Memes für Picdump
Bild: instagram

Leute: «OMG, du musst unbedingt Friends schauen, es ist so lustig», vs. du, wie du «Friends» schaust

Und nun: Viel Spass bei der Arbeit!

Lustige Memes für Picdump
Bild: instagram

Dein Gesicht, wenn jemand sagt: «Viel Spass bei der Arbeit!»

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
