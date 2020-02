Eine Aktivistengruppe namens P.U.T.I.N. bestückt Tauben mit Trump-Mützen

Es geht um Tauben. In Las Vegas. Und Donald Trump. Und Putin. Zumindest ein bisschen. Wie «ABC News» am Donnerstag berichtete, hat eine Aktivistengruppe namens P.U.T.I.N. – das steht für «Pigeons United to Interfere Now», also «vereinigte Tauben, um jetzt einzuschreiten» – Tauben Trump-Mützen und Trump-Perücken auf den Kopf geleimt und sie dann durch Las Vegas fliegen lassen.

Das Ganze soll eine Protest-Aktion gegen die Demokraten und für Trump gewesen sein. Am Tag nach der Aktion fand die …