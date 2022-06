Kardashian-Ehemann Travis Barker ins Krankenhaus eingeliefert

Travis Barker hat sich bis jetzt nicht zu seinem Gesundheitszustand geäussert. Auf Twitter schrieb er jedoch: «Gott, rette mich!», was Fans Sorgen bereitete. Wenige Stunden später meldete sich auch seine Tochter Alabama auf Instagram . Dort schrieb sie in ihrer Story: «Bitte schickt eure Gebete.» Die 16-Jährige stammt aus der Ehe mit der ehemaligen Miss USA Shanna Moakler.

Fans sind in Sorge um Travis Barker: Am Dienstag veröffentlichte das Promiportal «TMZ» Bilder, auf denen zu sehen ist, wie der Musiker in Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Schlagzeuger von Blink 182 liegt dabei auf einer Trage, wird von Sanitätern in die Klinik geschoben, gefolgt von seiner Frau Kourtney Kardashian.

Am Dienstagnachmittag wurde Travis Barker auf einer Trage ins Cedars-Sinai Medical Center gebracht. Kurz darauf meldete sich seine Tochter via Instagram zu Wort.

Kidnapping, Missbrauch, Bestechung – Wie lange muss R. Kelly hinter Gitter?

Im Missbrauchsprozess gegen den einstigen Pop-Superstar R. Kelly (55) soll am Mittwoch (ab 16.30 Uhr MESZ) an einem Gericht in New York das Strafmass verkündet werden. Eine Jury hatte den Musiker im vergangenen Jahr in allen neun Anklagepunkten – darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung – für schuldig befunden. Kelly wies die Vorwürfe stets zurück. Er hatte nicht selbst ausgesagt, den Prozess aber im Gerichtssaal verfolgt.