Ex von Lindsay Lohan: Harry Morton tot in Wohnung aufgefunden



Lindsay-Lohan-Ex Harry Morton tot in Wohnung aufgefunden

Der Hollywood-Unternehmer Harry Morton ist gestorben. Dem 38-Jährige gehörte die Restaurantkette «Pink Taco». 2006 war er mit Lindsay Lohan liiert. Die Todesursache ist bisher noch unbekannt.

Bild: AP

Harry Morton, Sohn des «Hard Rock Café»-Mitbegründers Peter Morton, ist am Wochenende in seinem Apartment in Beverly Hills gestorben. Familienmitglieder fanden den 38-Jährigen am Samstagnachmittag leblos in seiner Wohnung, berichtet das Promiportal «TMZ».

Selbst die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Unternehmer tun. Woran Morton gestorben ist, ist nicht bekannt.

Lindsay Lohan trauert um Harry Morton

Harry Mortons Ex-Freundin Lindsay Lohan , hat sich bereits auf Instagram zu dem tragischen Tod ihres Ex-Freundes geäussert. Zu einem Foto, auf dem beide zu sehen sind, schreibt sie: «Beste Freunde, bestes Leben.» Morton und Lohan waren 2006 für ungefähr drei Monate ein Paar.

Morton soll zudem Affären mit Demi Moore , Britney Spears , Paris Hilton , Jennifer Aniston und Hayden Panettiere gehabt haben. Im Alter von nur 18 Jahren gründete er 1999 die Restaurantkette «Pink Taco». Er arbeitete jahrelang für die «Hard Rock Cafe»-Kette seines Vaters. Zusätzlich zu seinen Taco-Restaurants besass er den «Viper Room» in West Hollywood , den Nachtclub, in dem River Phoenix 1993 eine tödliche Überdosis eingenommen hatte. Morton kaufte die Location im Jahr 2008.

Für die Familie ist das bereits der zweite schwere Schicksalsschlag. Harry Mortons Halbschwester Domino Harvey starb 2005 im Alter von nur 35 Jahren an einer Überdosis.

