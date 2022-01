People-News

US-Sänger Meat Loaf ist tot

Meat Loaf. Bild: Imago

Der amerikanische Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Dies teilt seine Familie mit.

Man sei sehr traurig, den Tod des Sängers bekannt geben zu müssen, schreiben seine Frau und seine Töchter auf Facebook.

Meat Loaf hatte diverse Hits («Bat Out of Hell», «I'd Do Anything For Love») und spielte auch in grossen Hollywood-Produktionen wie «Fight Club» mit.

Meat Loaf - Bat Out of Hell Video: YouTube/MeatLoafVEVO

(aeg)