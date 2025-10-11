meist klar
DE | FR
burger
International
People

Hollywood-Ikone Diane Keaton ist tot

US actress Diane Keaton during a press conference at the 10th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, Wednesday, October 1, 2014. Keaton will receive the Golden Icon Award of the Festival i ...
Keaton 2014 am Zurich Film Festival (ZFF). Bild: KEYSTONE

Hollywood-Ikone Diane Keaton ist tot

11.10.2025, 21:1711.10.2025, 21:17

Die Oscar-prämierte Schauspielerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren in Kalifornien gestorben, wie ein Sprecher der Familie bestätigte. Einzelheiten zur Todesursache wurden bisher nicht veröffentlicht, wie das Magazin People meldete.

Die Amerikanerin, die als Diane Hall in Los Angeles geboren wurde, war eine international bekannte Schauspielerin, Filmproduzentin und Filmregisseurin. Bekannt wurde sie durch die Rolle der Kay Adams, der Geliebten von Michael Corleone, in Francis Ford Coppolas Mafiaepos «Der Pate» (1972) sowie dessen Fortsetzungen «Der Pate – Teil II» und «Der Pate III». Für ihre Darstellung der Filmfigur Annie Hall in Woody Allens «Der Stadtneurotiker» (1977) wurde sie 1978 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. (dhr)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen
1 / 49
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier erinnern wir uns an ihn und viele andere: An die einzigartige Hollywood-Legende Robert Redford (im Bild), den allzu früh verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota, an die britische Sixties-Ikone Marianne Faithfull, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder den tragisch verstorbenen Gene Hackman und seine Frau.

 ... Mehr lesen
quelle: www.imago-images.de / courtesy everett collection
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Calvin Whatison
11.10.2025 21:31registriert Juli 2015
Eine wunderbare und wandelbare Schauspielerin. Ich bin grad ein bisschen fassungslos, Sie wirkte noch so vital.! Gute Reise Mrs. Keaton 😞
321
Melden
Zum Kommentar
avatar
Dr. Rodney McKay
11.10.2025 21:28registriert September 2024
Ein weitere tolle Schauspielerin geht viel zu Früh 😭

Ruhe in Frieden Diane 🕊️
301
Melden
Zum Kommentar
avatar
Mooncat
11.10.2025 21:31registriert Dezember 2015
Hach, wie schade. Ich hab sie immer gerne geschaut und sie war eigentlich immer gut, egal, wie der Rest des Films war.
Danke für viele schöne Stunden!
282
Melden
Zum Kommentar
9
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Rupperswil-Vierfachmörder Thomas N. erzielt vor Gericht einen überraschenden Erfolg
5
Gaza-Gipfel mit Trump und al-Sisi geplant +++ 81 tote Palästinenser geborgen, sagt Hamas
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
3
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
4
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
5
«Im Internet spüre ich nicht nur Unverständnis, ich spüre Hass»
Meistgeteilt
1
100 Prozent: Neue Zölle gegen China +++ Trump gratuliert Nobelpreisträgerin Machado
2
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
3
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
4
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
5
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
Friedensnobelpreis: Das ist María Corina Machado
Von der regionalen Oppositionspolitikerin zur Friedensnobelpreisträgerin: Das ist María Corina Machado.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado. Sie werde ausgezeichnet für ihren «unermüdlichen Einsatz zur Förderung demokratischer Rechte für das Volk Venezuelas und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie», sagte Jørgen Watne Frydnes, der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, am Freitag in Oslo.
Zur Story