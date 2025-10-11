Keaton 2014 am Zurich Film Festival (ZFF). Bild: KEYSTONE

Hollywood-Ikone Diane Keaton ist tot

Mehr «International»

Die Oscar-prämierte Schauspielerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren in Kalifornien gestorben, wie ein Sprecher der Familie bestätigte. Einzelheiten zur Todesursache wurden bisher nicht veröffentlicht, wie das Magazin People meldete.

Die Amerikanerin, die als Diane Hall in Los Angeles geboren wurde, war eine international bekannte Schauspielerin, Filmproduzentin und Filmregisseurin. Bekannt wurde sie durch die Rolle der Kay Adams, der Geliebten von Michael Corleone, in Francis Ford Coppolas Mafiaepos «Der Pate» (1972) sowie dessen Fortsetzungen «Der Pate – Teil II» und «Der Pate III». Für ihre Darstellung der Filmfigur Annie Hall in Woody Allens «Der Stadtneurotiker» (1977) wurde sie 1978 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. (dhr)